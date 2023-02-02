Гастроэнтеролог Гассиева рассказала о ранних симптомах рака желудка

144 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/man-with-stomach-pain-causes-of-abdominal-pain-include-inflammatory-bowel-disease_34322037.htm#page=3&query=abdominal%20pain&position=28&from_view=search&track=sph
боль в животе

По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Гассиеой, неправильное питание является одним из факторов риска этого заболевания.

В случае рака желудка злокачественная опухоль формируется из клеток слизистой. Врач Гассиева отметила в интервью, что на заболевание данным видом рака значительное влияние оказывает наследственность. Кроме того, к появлению злокачественной опухоли в желудке ведет поражение бактерией Helicobacter pylori. Эту бактериальную инфекцию важно выявлять и немедленно лечить.

Рак желудка: гастроэнтеролог объяснила, на какие факторы можно повлиять


«Также рак желудка может спровоцировать неправильное питание, алкоголь, сигареты, а также недостаток свежих овощей и фруктов», - дополнила гастроэнтеролог Гассиева:

Медик рассказала ФАН, что на ранней стадии рак желудка не дает четких симптомов – болевых ощущений нет, его признаки являются неспецифическими, «размытыми». В частности, ощущаются слабость, тошнота, повышенная утомляемость.

Профессор Сакаева рассказала о ранних симптомах рака щитовидной железы


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шум в ушах может говорить о болезнях мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анастасия Гассиева
Анастасия Гассиева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
Читать MedikForum.ru в
Гастроэнтеролог: гастрит может возникнуть на пустом месте
Медиками названы признаки рака желудка на ранней стадии
Врач онколог из Германии рассказал об особенностях рака желудка
Теги : причины рака, симптомы рака желудка, Анастасия Гассиева