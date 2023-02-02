Гастроэнтеролог Гассиева рассказала о ранних симптомах рака желудка

«Также рак желудка может спровоцировать неправильное питание, алкоголь, сигареты, а также недостаток свежих овощей и фруктов», - дополнила гастроэнтеролог Гассиева:

В случае рака желудка злокачественная опухоль формируется из клеток слизистой. Врач Гассиева отметила в интервью, что на заболевание данным видом рака значительное влияние оказывает наследственность. Кроме того, к появлению злокачественной опухоли в желудке ведет поражение бактерией Helicobacter pylori. Эту бактериальную инфекцию важно выявлять и немедленно лечить.Медик рассказала ФАН, что на ранней стадии рак желудка не дает четких симптомов – болевых ощущений нет, его признаки являются неспецифическими, «размытыми». В частности, ощущаются слабость, тошнота, повышенная утомляемость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шум в ушах может говорить о болезнях мозга.

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