Онколог Жукова: некоторые виды рака нельзя обнаружить по симптомам

«Это, например, рак поджелудочной железы – очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддается лечению, и чаще всего пациенты обращаются уже с запущенными стадиями», - сообщила рак-онколог РИАМО.

«Важно каждый год проходить диспансеризацию», - резюмировала врач.

Врач Жукова рассказала в интервью о «нескольких типах онкологии», которые практически невозможно обнаружить по симптомам. Эти бессимптомно развивающиеся виды рака часто выявляются на поздних стадиях.Также, добавила Жукова, практически неразличимым бывает рак почек. Его первые признаки можно заметить только когда опухоль серьезно разрастается и происходит проникновение злокачественной ткани в почечную лоханку. У человека при этом в моче появляются следы присутствия крови.Еще один вид рака, который нельзя обнаружить по симптомам, – гепатоцеллюлярный рак печени. По словам Елены Жуковой, он никак не проявляется, пока не достигнет стадии агрессивного роста или не даст метастазы.Специалист подчеркнула, что своевременно выявлять серьезные заболевания эффективно помогает профилактическое обследование – это практика, результативность которой подтверждена по всему миру.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак мозга может проявляться изменениями в психоэмоциональном состоянии человека.

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