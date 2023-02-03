Онколог Жукова: некоторые виды рака нельзя обнаружить по симптомам

141 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/asian-woman-doctor-encouragement-and-supportive-to-cansor-patient-after-consult-and-examin_3190186.htm#query=patient%20and%20doctor&position=14&from_view=search&track=ais
врач утешает пациента

По словам онколога Елены Жуковой некоторые онкозаболевания можно обнаружить исключительно во время обследований.

Врач Жукова рассказала в интервью о «нескольких типах онкологии», которые практически невозможно обнаружить по симптомам. Эти бессимптомно развивающиеся виды рака часто выявляются на поздних стадиях.

«Это, например, рак поджелудочной железы – очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддается лечению, и чаще всего пациенты обращаются уже с запущенными стадиями», - сообщила рак-онколог РИАМО.

Также, добавила Жукова, практически неразличимым бывает рак почек. Его первые признаки можно заметить только когда опухоль серьезно  разрастается и происходит проникновение злокачественной ткани в почечную лоханку. У человека при этом в моче появляются следы присутствия крови.

Еще один вид рака, который нельзя обнаружить по симптомам, – гепатоцеллюлярный рак печени. По словам Елены Жуковой, он никак не проявляется, пока не достигнет стадии агрессивного роста или не даст метастазы.

Онколог Каприн рассказал, как выявить ранний рак кишечника и желудка


Специалист подчеркнула, что своевременно выявлять серьезные заболевания эффективно помогает профилактическое обследование – это практика, результативность которой подтверждена по всему миру.

Рак легкого и рак кишечника можно обнаружить на ранней стадии


«Важно каждый год проходить диспансеризацию», - резюмировала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак мозга может проявляться изменениями в психоэмоциональном состоянии человека.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Жукова
Елена Жукова
Здоровье
врач-онколог, маммолог
Читать MedikForum.ru в
Меняются носогубные складки: Елена Малышева назвала внешние симптомы рака мозга
Онколог Смирнова назвала самый простой способ выявить ранний рак кишечника
Онколог рассказал, какие виды рака можно и нельзя выявить на ранней стадии
Теги : диагностика рака, симптомы рака, Елена Жукова.