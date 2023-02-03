Рентгенолог Брель: МРТ позволяет выявить рак на ранней стадии

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МРТ

Выполнение МРТ (магнитно-резонансной томографии) тела способствует выявлению онкологии на ранней стадии, сообщила рентгенолог Наталья Брель.

По мнению врача, людям возрастом после 60 лет, а также тем, у кого есть кровные родственники, страдавшие раковыми заболеваниями, проходить -обследование с использованием МРТ следует регулярно. Обследоваться с помощью магнитно-резонансной томографии можно в рамках планового медосмотра, напомнила специалист. По словам Брель, эти профилактические проверки позволяют выявлять рак на ранней стадии.

«Бывает так, что пациента ничего не беспокоит, но он приходит на плановый скрининг. И как раз в таких ситуациях нередко оказываются выявлены новообразования на ранних стадиях», - сказала она РИАМО.

Наталья Брель уточнила, что степень точности МРТ-обследования составляет 95 процентов.

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Также к этому способу просканировать организм прибегают при болевом синдроме, продолжительном расстройстве ЖКТ, проблемах с органами малого таза.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, врач-онколог Елена Жукова рассказала: некоторые виды рака развиваются бессимптомно, и выявить их позволяет только обследование.

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Наталья Брель
Наталья Брель
Здоровье
врач-рентгенолог, МРТ-диагност, кандидат медицинских наук
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Теги : диагностика рака, раннее выявление, Наталья Брель