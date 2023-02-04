5 способов «обновить» свой мозг и «защитить» свою жизнь от слабоумия – невролог Алехина

«Вы можете подумать, что болезнь Альцгеймера заложена в генах, но это неверно; менее одного из ста диагнозов болезни Альцгеймера связаны с генами», - говори врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





Ешьте меньше сахара и рафинированных углеводов

«Исследование показало, что уровень сахара в крови в верхней части нормального диапазона в возрасте 35 лет увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте на 15 процентов».

Ешьте рыбу и рыбий жир с омега-3

Добавка витаминов группы В

Хорошо спите

«Вашему мозгу нужны упражнения, но ему также нужен отдых после когнитивной деятельности. Оптимальная продолжительность сна — семь часов, а 10 часов вечера — идеальное время для сна. Сон всего пять часов, девять или более часов удваивает риск слабоумия».

Ешьте много фруктов и овощей

Деменция — это синдром, связанный с продолжающимся ухудшением работы головного мозга. В зависимости от типа у кого-то это может привести к потере памяти, изменениям в поведении и трудностям при выполнении повседневных задач. Хотя это часто связано со старением, вы можете внести ряд изменений в свой образ жизни, чтобы снизить риск.Рафинированные углеводы — это углеводы, которые включают сахар и рафинированное зерно и лишены всех отрубей, клетчатки и питательных веществ.К ним относятся белый хлеб, тесто для пиццы, макаронные изделия, выпечка, белая мука, белый рис, сладкие десерты и многие сухие завтраки. Известно, что они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови после еды.Исследование почти полумиллиона человек из британского биобанка показало, что у тех, кто принимал добавки с рыбьим жиром, риск слабоумия был на семь процентов ниже.Если вы не едите рыбу, есть веганские добавки на основе водорослей, которые содержат омега-3.Витамины B6, B12 и фолиевая кислота уменьшают "усадку" в областях мозга, страдающих болезнью Альцгеймера, в девять раз. Витамин B6 можно найти в таких продуктах, как говяжья печень, тунец, лосось, витаминизированные злаки и нут. Витамин B12 содержится во многих продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, молоко, сыр и яйца.Фрукты, овощи, травы и специи богаты полезными для мозга антиоксидантами и полифенолами; они улучшают кровообращение в вашем мозгу и помогают сохранить его молодым.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы и чеснока.

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