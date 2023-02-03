Свекла и чеснок названы среди «чистящих» кровь продуктов

«Детоксикации способствует употребление свеклы, содержащей много питательных веществ, магний, железо, витамин С. Этот овощ помогает снизить уровень холестерина в крови», - сообщили специалисты.

Некоторые продукты помогают «чистить» кровь от излишков сахара, холестерина, а также потенциальных токсинов – об этом рассказали медицинские эксперты греческого портала Pronews. Одним из таких продуктов они назвали свеклу.Медики отметили, что свеклу полезнее всего есть сырой. В таком виде она эффективно способствует повышению уровня гемоглобина. Свекла отличается высоким содержанием железа и фолиевой кислоты – это один из суперпродуктов для поддержания здорового кроветворения.Еще одним «чистящим» кровь продуктом был назван чеснок. Пряный овощ оказывает антибактериальные свойства, действуя как природный антибиотик, а его компонент аллицин стимулирует производство лейкоцитов.Эффект детокса дает и потребление капусты, брокколи. В составе этого продукта присутствует сульфорафан - соединение, которое активизирует выведение из организма потенциальных токсинов.Кроме того, кровь делает «чистой» употребление клетчатки. Проходя через пищеварительный тракт, она как губка впитывает многие загрязняющие организм вещества, препятствует всасыванию в кровь большого количества сахара и холестерина. Специалисты посоветовали включать в рацион такие продукты с клетчаткой как грейпфруты, ананасы, апельсины, помидоры.Также в список «чистильщиков» крови вошли имбирь, лимон, бурый рис, кардамон – все они содержат специфические соединения, способные связывать и выводить из организма токсины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление яиц может защищать сердце от болезней.

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