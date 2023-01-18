Невролог Алехина 12 факторов риска развития деменции

Меньше образования

Высокое кровяное давление (гипертония)

Нарушение слуха

Курение

Ожирение

Депрессия

Физическое бездействие

Сахарный диабет

Низкий уровень социальных контактов

«Вмешательства, вероятно, окажут наибольшее влияние на тех, кто непропорционально подвержен факторам риска деменции, например, в странах с низким и средним уровнем дохода, а также на уязвимые группы населения, включая чернокожие, азиатские и этнические меньшинства. Мы можем снизить риски, создав активную и здоровую среду для сообществ, где физическая активность является нормой, лучшее питание доступно для всех, а чрезмерное употребление алкоголя сведено к минимуму», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Стремитесь поддерживать систолическое артериальное давление на уровне 130 мм рт. ст. или ниже в среднем возрасте, начиная примерно с 40 лет.

Поощряйте использование слуховых аппаратов при потере слуха.

Уменьшите воздействие загрязнения воздуха и вторичного табачного дыма.

Предотвращайте травмы головы.

Предотвратите злоупотребление алкоголем и ограничьте употребление алкоголя до менее 21 порции в неделю.

Прекратите курение.

Обеспечьте всех детей начальным и средним образованием.

Ведите активный образ жизни в середине и, возможно, в более позднем возрасте.

Уменьшите ожирение и диабет.

Около 40% всех случаев деменции можно отсрочить или предотвратить, если придерживаться этих 12 факторов.Эксперты постановили, что три процента случаев связаны с травмами головы в среднем возрасте, один процент - с чрезмерным употреблением алкоголя (более 21 единицы в неделю) в среднем возрасте и два процента - с воздействием загрязнения воздуха в более позднем возрасте.Ранее МедикФорум писал о пользе помидоров.

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