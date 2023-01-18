Невролог Алехина 12 факторов риска развития деменции

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Невролог Алехина 12 факторов риска развития деменции


Хотя слабоумие обычно связано со старением, ваш возраст не всегда является определяющим фактором для этого состояния. И на самом деле есть 12 факторов образа жизни, которые вы можете применять в молодом возрасте, чтобы снизить риск развития деменции.


Около 40% всех случаев деменции можно отсрочить или предотвратить, если придерживаться этих 12 факторов.


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Эксперты постановили, что три процента случаев связаны с травмами головы в среднем возрасте, один процент - с чрезмерным употреблением алкоголя (более 21 единицы в неделю) в среднем возрасте и два процента - с воздействием загрязнения воздуха в более позднем возрасте.

Остальные девять факторов риска:
  • Меньше образования
  • Высокое кровяное давление (гипертония)
  • Нарушение слуха
  • Курение
  • Ожирение
  • Депрессия
  • Физическое бездействие
  • Сахарный диабет
  • Низкий уровень социальных контактов

«Вмешательства, вероятно, окажут наибольшее влияние на тех, кто непропорционально подвержен факторам риска деменции, например, в странах с низким и средним уровнем дохода, а также на уязвимые группы населения, включая чернокожие, азиатские и этнические меньшинства. Мы можем снизить риски, создав активную и здоровую среду для сообществ, где физическая активность является нормой, лучшее питание доступно для всех, а чрезмерное употребление алкоголя сведено к минимуму», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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Профилактика деменция:
  • Стремитесь поддерживать систолическое артериальное давление на уровне 130 мм рт. ст. или ниже в среднем возрасте, начиная примерно с 40 лет.
  • Поощряйте использование слуховых аппаратов при потере слуха.
  • Уменьшите воздействие загрязнения воздуха и вторичного табачного дыма.
  • Предотвращайте травмы головы.
  • Предотвратите злоупотребление алкоголем и ограничьте употребление алкоголя до менее 21 порции в неделю.
  • Прекратите курение.
  • Обеспечьте всех детей начальным и средним образованием.
  • Ведите активный образ жизни в середине и, возможно, в более позднем возрасте.
  • Уменьшите ожирение и диабет.


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