Невролог Алехина 12 факторов риска развития деменции
Хотя слабоумие обычно связано со старением, ваш возраст не всегда является определяющим фактором для этого состояния. И на самом деле есть 12 факторов образа жизни, которые вы можете применять в молодом возрасте, чтобы снизить риск развития деменции.
Около 40% всех случаев деменции можно отсрочить или предотвратить, если придерживаться этих 12 факторов.
Эксперты постановили, что три процента случаев связаны с травмами головы в среднем возрасте, один процент - с чрезмерным употреблением алкоголя (более 21 единицы в неделю) в среднем возрасте и два процента - с воздействием загрязнения воздуха в более позднем возрасте.
Остальные девять факторов риска:
- Меньше образования
- Высокое кровяное давление (гипертония)
- Нарушение слуха
- Курение
- Ожирение
- Депрессия
- Физическое бездействие
- Сахарный диабет
- Низкий уровень социальных контактов
«Вмешательства, вероятно, окажут наибольшее влияние на тех, кто непропорционально подвержен факторам риска деменции, например, в странах с низким и средним уровнем дохода, а также на уязвимые группы населения, включая чернокожие, азиатские и этнические меньшинства. Мы можем снизить риски, создав активную и здоровую среду для сообществ, где физическая активность является нормой, лучшее питание доступно для всех, а чрезмерное употребление алкоголя сведено к минимуму», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Профилактика деменция:
- Стремитесь поддерживать систолическое артериальное давление на уровне 130 мм рт. ст. или ниже в среднем возрасте, начиная примерно с 40 лет.
- Поощряйте использование слуховых аппаратов при потере слуха.
- Уменьшите воздействие загрязнения воздуха и вторичного табачного дыма.
- Предотвращайте травмы головы.
- Предотвратите злоупотребление алкоголем и ограничьте употребление алкоголя до менее 21 порции в неделю.
- Прекратите курение.
- Обеспечьте всех детей начальным и средним образованием.
- Ведите активный образ жизни в середине и, возможно, в более позднем возрасте.
- Уменьшите ожирение и диабет.
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