Какая головная боль требует обращения к врачу: невролог Василенко
Симптомы, которые возникают одновременно с головной болью, могут сигнализировать о необходимости пройти обследование.
Невролог Марина Василенко объяснила в интервью, какая головная боль требует обращения к врачу. Василенко рассказала, что тревожными сигналами такой необходимости являются другие неприятные ощущения, которые человек испытывает вместе с мигренью.
- Сильная боль в затылке.
- Сильная боль только с одной стороны головы.
- Тошнота и рвота.
- Светобоязнь.
- Сильная слабость, невозможность стоять на ногах.
- Онемение в теле.
- Повышенная слуховая чувствительность.
- Нарушенное зрение.
- Повышение температуры .
- Головокружение, потеря равновесия, падение.
«Нужно пройти дополнительное обследование, если головные боли впервые появились в «позднем» возрасте, после 50 лет», - поделилась специалист.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марина Василенко
Здоровье
врач-невролог
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