Какая головная боль требует обращения к врачу: невролог Василенко

Сильная боль в затылке.

Сильная боль только с одной стороны головы.

Тошнота и рвота.

Светобоязнь.

Сильная слабость, невозможность стоять на ногах.

Онемение в теле.

Повышенная слуховая чувствительность.

Нарушенное зрение.

Повышение температуры .

Головокружение, потеря равновесия, падение.

«Нужно пройти дополнительное обследование, если головные боли впервые появились в «позднем» возрасте, после 50 лет», - поделилась специалист.

Невролог Марина Василенко объяснила в интервью, какая головная боль требует обращения к врачу. Василенко рассказала, что тревожными сигналами такой необходимости являются другие неприятные ощущения, которые человек испытывает вместе с мигренью.Беседуя с РИАМО, невролог Василенко добавила : настораживать должен тот факт, что на головные боли начинает жаловаться человек, который не страда от них в прежние годы своей жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли вылечить эпилепсию

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