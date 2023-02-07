Какая головная боль требует обращения к врачу: невролог Василенко

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головная боль

Симптомы, которые возникают одновременно с головной болью, могут сигнализировать о необходимости пройти обследование.

Невролог Марина Василенко объяснила в интервью, какая головная боль требует обращения к врачу. Василенко рассказала, что тревожными сигналами такой необходимости являются другие неприятные ощущения, которые человек испытывает вместе с мигренью.
  • Сильная боль в затылке.
  • Сильная боль только с одной стороны головы.
  • Тошнота и рвота.
  • Светобоязнь.
  • Сильная слабость, невозможность стоять на ногах.
  • Онемение в теле.
  • Повышенная слуховая чувствительность.
  • Нарушенное зрение.
  • Повышение температуры .
  • Головокружение, потеря равновесия, падение.
Беседуя с РИАМО, невролог Василенко добавила: настораживать должен тот факт, что на головные боли начинает жаловаться человек, который не страда от них в прежние годы своей жизни.
 
«Нужно пройти дополнительное обследование, если головные боли впервые появились в «позднем» возрасте, после 50 лет», - поделилась специалист.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марина Василенко
Марина Василенко
Здоровье
врач-невролог
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Теги : головная боль, обращение к врачам, Марина Василенко