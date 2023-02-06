Можно ли вылечить эпилепсию?
Возможность полного излечения от эпилепсии прокомментировала, эпилептолог и психиатр Татьяна Казенных.
Избавиться от тяжелых симптомов эпилепсии в ходе лечения действительно можно, сообщила в интервью врач.
«У меня в наблюдении около 15% пациентов находятся в стойкой ремиссии – они уже не принимают лекарства, у них нет приступов», - рассказала Казенных.
Специалист объяснила, что врачи говорят об излечении от эпилепсии, если в течение 4,5 лет не возникают судорожные приступы. С их прекращением врачи, поначалу снижая дозировку лекарств, впоследствии отменяют их совсем.
В то же время даже тем пациентам, которые полностью излечиваются, следует ежегодно проходить осмотр с выполнением ЭЭГ.
Психиатр Татьяна Казенных добавила, что в тех случаях, когда от проявлений эпилепсии избавиться окончательно не удается, жизнь человека, несмотря на это, все равно может быть активной и полноценной
«Даже если человек не смог избавиться от эпилепсии, он всё равно может вести обычный образ жизни, однако необходимо соблюдать все рекомендации врача», - сказала эпилептолог, беседуя с «Газетой.ru».
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Татьяна Казенных
Здоровье
руководитель центра пароксизмальных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, д.м.н., психиатр-эпилептолог
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