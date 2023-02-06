Можно ли вылечить эпилепсию?

«У меня в наблюдении около 15% пациентов находятся в стойкой ремиссии – они уже не принимают лекарства, у них нет приступов», - рассказала Казенных.

«Даже если человек не смог избавиться от эпилепсии, он всё равно может вести обычный образ жизни, однако необходимо соблюдать все рекомендации врача», - сказала эпилептолог, беседуя с «Газетой.ru».

Избавиться от тяжелых симптомов эпилепсии в ходе лечения действительно можно, сообщила в интервью врач.Специалист объяснила, что врачи говорят об излечении от эпилепсии, если в течение 4,5 лет не возникают судорожные приступы. С их прекращением врачи, поначалу снижая дозировку лекарств, впоследствии отменяют их совсем.В то же время даже тем пациентам, которые полностью излечиваются, следует ежегодно проходить осмотр с выполнением ЭЭГ.Психиатр Татьяна Казенных добавила, что в тех случаях, когда от проявлений эпилепсии избавиться окончательно не удается, жизнь человека, несмотря на это, все равно может быть активной и полноценнойРанее портал MedikForum.ru писал о том, как отличается лечение влажного и сухого кашля.

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