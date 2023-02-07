Жизнь в браке связана с более здоровым уровнем сахара в крови

«Люди, состоящие в браке или совместно проживающие с партнером, имеют более высокие шансы поддерживать уровень сахара в крови на нормальном уровне», - констатировали в итоге специалисты.

Журнал «BMJ Open Diabetes Research & Care» опубликовал результаты работы ученых из Люксембургского и Карлтонского университета, которые свидетельствуют о позитивном влиянии жизни в браке на содержание сахара в крови. Исследователи заключили, что у людей, ведущих супружескую жизнь, чаще наблюдаются здоровые показатели уровня сахара в крови – причем, независимо от того, насколько гармонично сосуществует пара.Этот вывод был сделан на основании анализа данных, собранных за десятилетний период наблюдений за группой из 3335 человек возрастом 50-89 лет и без диагноза диабета на момент начала исследования.В свою очередь, одиночество, замкнутость, недостаток социальных контактов и поддержки связаны с повышенным риском развития предиабета и диабета 2 типа, заявили они. В частности, с проблемой повышенного сахара в крови и подверженностью диабету ассоциируются развод и потеря (уход из жизни) одного из супругов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди подвержены проблеме неконтролируемого шума в ушах

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