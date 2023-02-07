Какие люди подвержены проблеме неконтролируемого шума в ушах?

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шум в ушах

Установлено: люди, живущие рядом с шумной дорогой, чаще страдают от навязчивого шума в ушах.

Жизнь по соседству с оживленной магистралью может повышать уровень ежедневного стресса и негативно влиять на сон – это, в свою очередь, способствует развитию тиннитуса (патологического состояния, связанного с появлением разного рода звуков и шумов в ушах).

«В целом люди, которые недосыпают или испытывает повышенный стресс, подвергаются большему риску возникновения неконтролируемого шума в ушах», - данный вывод был сделан исследователями, представляющими Университет Южной Дании.

Предварительно учеными были проанализированы данные 3,5 млн человек, из которых более 40 000 страдали от возникающего в ушах шума. Изучив случаи тиннитуса, специалисты заявили, что звон   или шум в ушах способен снижать качество жизни, усугубляя влияние стресса, которому итак подвергается организм.

По словам научных специалистов, шум в ушах по-разному описывается людьми (о нем говорят как о звоне, жужжании, свисте, мелодии), при этом у него нет очевидного внешнего источника. Нередко такой шум сопровождается ухудшением слуха.

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«Шум в ушах может быть признаком основного заболевания или травмы, но также может иметь неизвестную причину», - констатировали ученые.

Исследователи обратили внимание на то, что развитию тинниуса часто бывают подвержены люди, живущие в городских районах с активным транспортным движением. Транспортный шум следует считать серьезным риском для здоровья, заявили датские ученые.

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