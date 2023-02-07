Невролог Давидов: после сотрясения мозга может возникать посттравматическая эпилепсия

«При наличии жалоб пациента госпитализируют для проведения КТ мозга, чтобы исключить костно-травматические изменения и внутримозговое кровотечение. Если травматических очагов, кровоизлияний, очагов контузии или костно-травматический изменений нет – ставится диагноз сотрясение мозга», - проинформировал Давидов.

Головные боли и головокружения,

Посттравматическая эпилепсия.

Тревожно-депрессивное состояние.

О том, какими могут быть последствия сотрясения мозга, рассказал в интервью врач-невролог Натан Давидов.Медик сообщил, что сотрясение головного мозга – это в целом легкая черепно-мозговая травма. При ее получении могут возникать различные неблагополучные симптомы, их возникновение требует специфического обследования.Беседуя с «Газетой.Ru», врач добавил , что без этих тяжелых повреждений сотрясение мозга может оставаться для человека опасным из-за своих последствий. В таких обстоятельствах возрастает риск посттравматических патологий – особенно, если пренебрегают рекомендациями врачей (в частности, медики советуют избегать повышенных нагрузок на мозг, воздерживаться от гаджетов). Невролог Давидов назвал возможные осложнения.Врач Натан Давидов подчеркнул, что после травм головы очень важно соблюдать предписания медиков. Сотрясение мозга не имеет специального лечения, необходимо лишь время для восстановления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перед инсультом организм может внезапно утратить какую-либо функцию.

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