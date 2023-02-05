Врач Мацокин: перед инсультом организм лишается какой-либо функции

«это могут быть головокружение, шаткость, трудность восприятия устной речи, нарушение зрения, забывчивость, ощущение перебоев в ритме сердца».

Невролог Мацокин отмети в интервью, что инсульт может проявляться разнообразными внешними признаками, включая утрату свойств, присущих здоровом состоянию тела. Врач сообщил, что перед инсультом организм лишается какой-либо функции – агентству ПРАЙМ он сказал Игорь Мацокин добавил, что в преддверии инсульта человек также может ощутить слабость в конечностях, онемение, покалывание или подергивание в них. Невролог подчеркнул: в обстоятельствах инсульта важно обратить внимание на его ранние симптомы и своевременно оказать пострадавшему человеку помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать склонность человека к говорению во сне

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