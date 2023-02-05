Врач Мацокин: перед инсультом организм лишается какой-либо функции

124 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/stressed-entrepreneur-lady-suffering-from-headache-massaging-temples-while-sitting-at-home-office_36293030.htm#page=3&query=headache&position=28&from_view=search&track=sph
инсульт

Головокружение, нарушение зрения или проблемы с речью могут оказаться симптомами, предвещающими появление инсульта, – об этом рассказал невролог Игорь Мацокин.

Невролог Мацокин отмети в интервью, что инсульт может проявляться разнообразными внешними признаками, включая утрату свойств, присущих здоровом состоянию тела. Врач сообщил, что перед инсультом организм лишается какой-либо функции – агентству ПРАЙМ он сказал

Невролог Мацокин назвал серьезные заболевания, при которых немеют конечности


«это могут быть головокружение, шаткость, трудность восприятия устной речи, нарушение зрения, забывчивость, ощущение перебоев в ритме сердца».

Игорь Мацокин добавил, что в преддверии инсульта человек также может ощутить слабость в конечностях, онемение, покалывание или подергивание в них. Невролог подчеркнул: в обстоятельствах инсульта важно обратить внимание на его ранние симптомы и своевременно оказать пострадавшему человеку помощь.

Поражает кишечник: врач предупредил о токсине в авокадо


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать склонность человека к говорению во сне.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Игорь Мацокин
Игорь Мацокин
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Пить кофе для борьбы с упадком сил небезопасно
Невролог Богданов назвал неочевидные признаки инсульта
Врач назвала первые признаки инсульта и рассказала, кто к нему предрасположен
Теги : инсульт, ранние симптомы, Игорь Мацокин