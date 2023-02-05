Врач Мацокин: перед инсультом организм лишается какой-либо функции
Головокружение, нарушение зрения или проблемы с речью могут оказаться симптомами, предвещающими появление инсульта, – об этом рассказал невролог Игорь Мацокин.
Невролог Мацокин отмети в интервью, что инсульт может проявляться разнообразными внешними признаками, включая утрату свойств, присущих здоровом состоянию тела. Врач сообщил, что перед инсультом организм лишается какой-либо функции – агентству ПРАЙМ он сказал
«это могут быть головокружение, шаткость, трудность восприятия устной речи, нарушение зрения, забывчивость, ощущение перебоев в ритме сердца».
Игорь Мацокин добавил, что в преддверии инсульта человек также может ощутить слабость в конечностях, онемение, покалывание или подергивание в них. Невролог подчеркнул: в обстоятельствах инсульта важно обратить внимание на его ранние симптомы и своевременно оказать пострадавшему человеку помощь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать склонность человека к говорению во сне.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Игорь Мацокин
Здоровье
врач-невролог
Оставить комментарий