Возникающая у людей икота обычно бывает безвредной, но постоянная икота может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, сообщило издание The Sun. Его медицинские эксперты рассказали, что постоянной считается икота продолжительностью более двух дней, и вызывать ее способны следующие нарушения.Икота может указывать на нарушения в работе пищеварительной системы. В частности, ее провоцируют гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или пептические язвы.Заболевания пищевода также могут быть причиной проблемы – у некоторых постоянных «икотиков» диагностируют эзофагит или рак пищевода.Непрекращающаяся икота бывает связана с серьезными проблемами сердца, такими как перикардит, аневризма аорты, инфаркт миокарда.Пневмония, рак легких или тромбоэмболия легочной артерии – в их случае также может возникать длительная непреодолимая икота.В редких случаях постоянная икота становится признаком рака печени и почек.Гепатит или абсцесс печени, уремия и почечная недостаточность тоже могут вызывать стойкую икоту.Инсульты, опухоли головного мозга или черепно-мозговые травмы пополняют список серьезных патологических причин этого состояния. Кроме того, непрерывная икота наблюдается при заболеваниях, поражающих нервную систему. К ним относятся менингит, судорожные синдромы, рассеянный склероз.Несмотря на длинный список проблем со здоровьем, вызывающих непрерывную икоту, в большинстве случаев ее провокаторами оказываются достаточно безобидные явления. Они включают стресс, волнение, слишком быстрое употребление пищи или питье, прием некоторых лекарств.Наиболее правильным решением при возникновении стойкой икоты будет обрушение к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые запоры являются одним из симптомов рака прямой кишки.

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