Частые запоры и вздутие могут оказаться симптомами рака прямой кишки
На ранней стадии своего развития это заболевание часто «маскируется» под недомогания, которые воспринимаются как не опасные временные явления.
Риск заболеть колоректальным раком серьезно возрастает в возрасте после 40 лет. Вероятность возникновения рака прямой кишки увеличивают нездоровое питание с обилием продуктов производственной переработки и красного мяса, а также злоупотребление алкоголем, курение, ожирение, наследственная предрасположенность.
«Рак прямой кишки коварен тем, что на ранних стадиях болезнь маскируется под другие болезни», - приводит слова врачей RuNews24.ru.
Медики рекомендуют людям после 40 лет быть внимательными к своему организму. Предупреждающими симптомами рака прямой кишки могут оказаться слизистые выделения из ректальной зоны или же следы крови, присутствующие в стуле. При этом они могут иметь вид алых выделений, либо, смешавшись с текстурой стула, могут менять его оттенок (например, сделать бурым).
«При этом у человека наблюдаются запоры либо, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, отдающие в поясницу, копчик, крестец или промежность», - констатировали специалисты.
Что еще можно заметить в случае колоректального рака?
- Неспециальную потерю веса.
- Изменение оттенка кожи (становится бледной, землистой).
- Возникающее чувство инородного тела в прямой кишке.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах рака ЖКТ, которые проявляются во время и после еды.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий