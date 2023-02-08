Частые запоры и вздутие могут оказаться симптомами рака прямой кишки

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запор

На ранней стадии своего развития это заболевание часто «маскируется» под недомогания, которые воспринимаются как не опасные временные явления.

Риск заболеть колоректальным раком серьезно возрастает в возрасте после 40 лет. Вероятность возникновения рака прямой кишки увеличивают нездоровое питание с обилием продуктов производственной переработки и красного мяса, а также злоупотребление алкоголем, курение, ожирение, наследственная предрасположенность.

«Рак прямой кишки коварен тем, что на ранних стадиях болезнь маскируется под другие болезни», - приводит слова врачей RuNews24.ru.

Медики рекомендуют людям после 40 лет быть внимательными к своему организму. Предупреждающими симптомами рака прямой кишки могут оказаться слизистые выделения из ректальной зоны или же следы крови, присутствующие в стуле. При этом они могут иметь вид алых выделений, либо, смешавшись с текстурой стула, могут менять его оттенок (например, сделать бурым).

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«При этом у человека наблюдаются запоры либо, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, отдающие в поясницу, копчик, крестец или промежность», - констатировали специалисты.

Что еще можно заметить в случае колоректального рака?
  • Неспециальную потерю веса.
  • Изменение оттенка кожи (становится бледной, землистой).
  • Возникающее чувство инородного тела в прямой кишке.
Медики уточнили, что перечисленные признаки свойственны первой и второй стадии болезни. Для более поздних уже характерна кишечная непроходимость.

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