Почему у женщин может возникать боль в молочных железах: врач Мясников

«Иногда неприятные симптомы возникают в грудных мышцах, а причиной дискомфорта становятся физические упражнения».

«Мы разделяем: болит грудь циклично, как, допустим, перед менструацией, или болит постоянно. Но рак груди, за редким исключением, не болит. У женщин, испытывающих периодические боли в груди, риск развития рака молочной железы не выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем», - проинформировав специалист.

Предменструальный синдром.

Кисты.

Фиброаденомы.

Фибромиалгия.

Ношение тесного бюстгальтера.

Большой размер груди.

Прием противозачаточных препаратов.

Употребление кофе, мяса.

Кардиолог и врач общей практики Александр Мясников рассказал, почему у женщин может возникать боль в молочных железах. Медик заметил, что порой за боли в груди женщины принимают дискомфортные ощущения, вызываемые проблемами со спиной, позвоночником.Известный врач заверил: циклически возникающая боль в молочных железах обычно не является опасной и не говорит о подверженности раку.Мясников перечислил основные причины боли в молочных железах.Признаком чего-то серьезного может быть постоянная боль в одной молочной железе. Также при этом могут возникать другие признаки – например, покраснения, выделения из груди, изменения в состоянии кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что икота может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

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