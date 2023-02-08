Почему у женщин может возникать боль в молочных железах: врач Мясников

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боль в груди у женщин

«Теледоктор» Александр Мясников объяснил, как связаны боевые ощущения в молочных железах у женщин и вероятность заболеть раком груди.

Кардиолог и врач общей практики Александр Мясников рассказал, почему у женщин может возникать боль в молочных железах. Медик заметил, что порой за боли в груди женщины принимают дискомфортные ощущения, вызываемые проблемами со спиной, позвоночником.

«Иногда неприятные симптомы возникают в грудных мышцах, а причиной дискомфорта становятся физические упражнения».

Известный врач заверил: циклически возникающая боль в молочных железах обычно не является опасной и не говорит о подверженности раку.

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«Мы разделяем: болит грудь циклично, как, допустим, перед менструацией, или болит постоянно. Но рак груди, за редким исключением, не болит. У женщин, испытывающих периодические боли в груди, риск развития рака молочной железы не выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем», - проинформировав специалист.

Мясников перечислил основные причины боли в молочных железах.
  • Предменструальный синдром.
  • Кисты.
  • Фиброаденомы.
  • Фибромиалгия.
  • Ношение тесного бюстгальтера.
  • Большой размер груди.
  • Прием противозачаточных препаратов.
  • Употребление кофе, мяса.
Признаком чего-то серьезного может быть постоянная боль в одной молочной железе. Также при этом могут возникать другие признаки – например, покраснения, выделения из груди, изменения в состоянии кожи.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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