Эндокринолог Гуреева: высокий сахар в крови приводит к кровоточивости десен

«В конце концов, высокий уровень сахара в крови может привести к нарушениям кровообращения, нервной и иммунной систем. Диабет 2 типа поражает многие основные органы, включая сердце, кровеносные сосуды, нервы, глаза и почки», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Заболевание десен вызывается одной группой бактерий в зубном налете, которая вырабатывает токсины, вызывающие воспаление десен, известные как гингивит. Это может привести к потере кости вокруг зубов и рецессии десны с течением времени. Это может привести к потере зубов, известной как пародонтит. Десны, которые кровоточат, когда вы чистите зубы, никогда не бывают нормальными, и вам следует обратиться к стоматологу».

Когда уровень сахара в крови не контролируется должным образом, могут возникнуть проблемы со здоровьем, так как избыток сахара в крови может раздражать кровеносные сосуды.Одним из предупредительных признаков высокого уровня сахара в крови является кровоточивость десен, что является признаком заболевания десен.Диабетики подвержены риску стоматологических заболеваний, таких как пародонтоз. Кровоточивость десен является признаком заболевания - десны могут бытьЗаболевание десен также может привести к неприятному запаху изо рта, неприятному привкусу во рту, расшатыванию или выпадению зубов.Если вы можете взять болезнь десен под контроль, вероятность улучшения контроля над уровнем сахара в крови улучшится.Кровоточивость десен — не единственная проблема при диабете 2 типа, так как это состояние может привести к еще более серьезным последствиям. Люди, страдающие диабетом, в 15 раз чаще подвергаются ампутации, чем другие люди без этого заболевания. Незажившие язвы и инфекции стоп являются «ведущей» причиной ампутаций, когда речь идет о диабете.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.