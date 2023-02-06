Витамин К нужен для защиты от рака, возрастных болезней сердца и мозга

Способствует здоровью костей.

Препятствует дегенеративным возрастным изменениям в головном мозге.

Улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск диабета.

Укрепляет здоровье предстательной железы.

Витамин К существует в природе в двух формах – это витамины К1 и К2 .Витамин К1, или филлохинон, является основной диетической формой, содержащейся в листовой зелени, такой как брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, листовые салаты и шпинат; и во фруктах (авокадо, банан, виноград, киви, чернослив).Витамин К2, или менахинон, содержится в небольших количествах в молочных продуктах с высоким содержанием жира, яичных желтках, печени и других субпродуктах, а также в ферментированных продуктах (мисо, квашеная капуста).О том, почему организму важно получать достаточно витамина К, проинформировал портал Food News.Прежде всего, витамин К помогает телу регулировать процесс свертывания крови: он способствует выработке белков, необходимых для свертывания крови. При травмах это предотвращает кровотечение и содействует заживлению.В свою очередь, достаток витамина К в организме ассоциируется с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы за счет снижения жесткости артерий и стабилизации артериального давления.Кроме того, витамин К нужен для защиты от рака. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients , сообщалось о его положительном влиянии на рак молочной железы, шейки матки и яичников – оно заключалось в ингибировании роста опухоли, а также в ингибировании активности злокачественных клеток.Другие полезные свойства витамина К:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях может вредить черный чай.

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