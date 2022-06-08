От солнечных ожогов до заменителей сахара: 4 триггера, которые приводят к скачку сахара в крови

"Пропуск завтрака, солнечные ожоги, заболевания десен и искусственные подсластители как потенциальные факторы риска высокого уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог. Остерегайтесь этих удивительных триггеров, которые могут привести к резкому скачку уровня сахара в крови».

Пропуск завтрака

"Вред пропуска завтрака был подчеркнут в нескольких исследованиях. Воздержание от завтрака может еще больше ухудшить функцию инсулина у диабетиков".

Заболевания десен

Искусственные подсластители

«Некоторые исследования показывают, что они могут повышать уровень сахара в крови».

Солнечный ожог