От солнечных ожогов до заменителей сахара: 4 триггера, которые приводят к скачку сахара в крови
Эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум выделила 4 неожиданных триггера высокого уровня сахара в крови. Вы в опасности?
Контроль уровня сахара в крови в основном определяется пищей, которую мы потребляем, но некоторые факторы, не связанные с питанием, могут быть столь же важны для рассмотрения. Фактически, даже самые тщательные усилия по адаптации диеты могут быть сорваны факторами окружающей среды.
"Пропуск завтрака, солнечные ожоги, заболевания десен и искусственные подсластители как потенциальные факторы риска высокого уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог. Остерегайтесь этих удивительных триггеров, которые могут привести к резкому скачку уровня сахара в крови».
Пропуск завтрака
Отказ от утреннего приема пищи может повысить уровень сахара в крови как после обеда, так и после ужина.
"Вред пропуска завтрака был подчеркнут в нескольких исследованиях. Воздержание от завтрака может еще больше ухудшить функцию инсулина у диабетиков".
Заболевания десен
Тяжелое заболевание десен может негативно повлиять на контроль уровня сахара в крови, вызывая воспаление внутри десен. Это воспаление может попасть в кровоток, нарушая защитные силы организма, что, в свою очередь, нарушает контроль уровня сахара в крови.
Искусственные подсластители
Среди диабетиков широко распространено мнение, что искусственные подсластители являются более безопасной альтернативой сахару, но некоторые исследования опровергли это мнение.
«Некоторые исследования показывают, что они могут повышать уровень сахара в крови».
Солнечный ожог
Солнечные ожоги могут иметь "эффект домино" на несколько биологических механизмов. Поскольку солнечные ожоги вызывают физическую боль, это, в свою очередь, может вызвать всплеск уровня кортизола — гормона стресса. В этих условиях кортизол будет снабжать организм глюкозой, подключаясь к белкам, хранящимся в печени.
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