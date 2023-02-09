Боли в спине и суставах могут быть следствием неправильного прикуса

«Этот недуг может привести к серьезным нарушениям работы целого ряда систем организма», - предостерег стоматолог.

«Нарушения прикуса воздействуют на положение суставов спины, шеи и позвоночника», - уведомил специалист.

Врач Григорий Кулясов рассказал в интервью, что неправильный прикус у человека может сформироваться по разным причинам – например, на это влияет наследственная предрасположенность или нарушения, возникающие во время прорезывания зубов.Беседуя с РИАМО, Кулясов добавил , что одним из наиболее распространенных последствий неправильного прикуса является подверженность человека головным болям или, головокружению и звону в ушах. Кроме того, люди с этой проблемой часто жалуются на боль в шее и спине, суставную боль. Также они нередко страдают от перенапряжения мышц, что может усиливать ощущения дискомфорта и боли.По словам стоматолога, постоянные головные боли и боли в шее могут возникать в связи с развитием шейного сколиоза, который, в свою очередь, тесно связан с негативным воздействием на позвоночник неправильного прикуса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать боль в молочных железах у женщин.

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