Боли в спине и суставах могут быть следствием неправильного прикуса

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боль в шее

Стоматолог Кулясов: из-за неправильного прикуса могут возникать мигрени и другие виды боли.

Врач Григорий Кулясов рассказал в интервью, что неправильный прикус у человека может сформироваться по разным причинам – например, на это влияет наследственная предрасположенность или нарушения, возникающие во время прорезывания зубов.

«Этот недуг может привести к серьезным нарушениям работы целого ряда систем организма», - предостерег стоматолог.

Беседуя с РИАМО, Кулясов добавил, что одним из наиболее распространенных последствий неправильного прикуса является подверженность человека головным болям или, головокружению и звону в ушах. Кроме того, люди с этой проблемой часто жалуются на боль в шее и спине, суставную боль. Также они нередко страдают от перенапряжения мышц, что может усиливать ощущения дискомфорта и боли.

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«Нарушения прикуса воздействуют на положение суставов спины, шеи и позвоночника», - уведомил специалист.

По словам стоматолога, постоянные головные боли и боли в шее могут возникать в связи с развитием шейного сколиоза, который, в свою очередь, тесно связан с негативным воздействием на позвоночник неправильного прикуса.

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Григорий Кулясов
Григорий Кулясов
Здоровье
врач-стоматолог, ортопед
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