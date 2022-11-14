Врач Долгова: узлы в щитовидной железе могут возникнуть из-за рака

«Дефицит йода в воде и пище, влияние химических веществ (лаков, красок, бензина, фенола, свинца и др.), лучевая терапия, радиационное излучение, а также наследственная предрасположенность – факторы, провоцирующие развитие узлов», - заявила Долгова, беседуя с «Лентой.ру».

«Примерно каждый 20-й узел оказывается раковой опухолью. В большинстве случаев речь идет не о раке, а о таких состояниях, как подострый тиреоидит, тиреоидит Хашимото, дефицит йода», - уточнила эндокринолог.

В интервью врача прозвучало объяснение о том, что вызывает появление узлов в щитовидке. Одной из распространенных причин этого нарушения является недостаток йода.Врач констатировала, что данные образования могут быть как доброкачественными, так и злокачественными по своей природе.Долгова добавила, что наличие доброкачественных узлов, склонных к самостоятельной выработке гормонов, может стать причиной гипертиреоза – заболевания щитовидки, означающего ее гиперактивность. В этом случае наблюдается ряд негативных симптомов: склонность к потливости, перебои в работе сердца, раздражительность, плаксивость.Что касается рака щитовидной железы, до 85% ее злокачественных узлов являются папиллярной карциномой, при которой раннее вмешательство может дать полное выздоровление. Поэтому узлы нужно обязательно наблюдать и лечить в соответствии с назначенным курсом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы часто игнорируемые признаки рака толстой кишки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.