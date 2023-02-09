Врач назвал внешние симптомы нездоровой щитовидной железы

«Апатия, тревожность, сонливость из-за стресса, ухудшение работоспособности, желание отдохнуть – за всем этим могут скрываться серьезные проблемы с щитовидной железой», - сообщил Иван Руссу «Лайфу».

«При проблемах с щитовидкой часто возникает увеличение глаз и двоение картинки, слезотечение при ярком свете. Это происходит из-за скопления жидкости в жировой ткани», - дополнил врач.

В интервью врача Руссу прозвучало предупреждение о том, что при ухудшении в состоянии щитовидной железы могут возникать внешние симптомы, которые часто воспринимаются как последствия переутомления или недосыпа.Кроме того, может появиться проблема слишком сухой кожи, начинают выпадать волосы. Эти симптомы можно заметить, когда замедляется обмен веществ, на что, в свою очередь, влияет дефицит гормонов железы, ее недостаточность, гипотиреоз.Еще один характерный симптом проблемы – это увеличение веса, отеки лица и шеи. Медик отметил, что в случае замедленного обмена веществ вес способен расти даже при пониженном аппетите.Избыток гормонов щитовидки, гипертиреоз, наоборот, ускоряют обменные процессы и вызывают похудение при достаточно большом количестве съеденной пищи. Кроме того, активно образуется тепло и повышается потоотделение.Он посоветовал обязательно обращаться за обследованием при появлении неблагополучных признаков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отеки ног могут говорить о серьезных проблемах с сердцем.

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