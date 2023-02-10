Невролог Комаров: защищает ли вино от деменции на самом деле?

«У людей, которые ежедневно пьют алкоголь, быстрее развивается болезнь Пика или алкогольное слабоумие».

Ученые из Южной Кореи высказались о том, что умеренное количество пива или вина сокращает риск деменции. По мнению невролога Комарова, алкоголь на самом деле не может быть полезным для мозга – его регулярное употребление в каких угодно дозах способно быть токсичным и пагубным для нейронов. Последствием постоянного приема спиртных напитков вполне может стать алкогольное слабоумие.Беседуя с News.ru, врач Комаров предупредил , что ежедневное употребление банки пива либо бокала вина может легко привести к привыканию и развитию толерантности – спустя время человек будет нуждаться в большем количестве спиртного. Особенно легко это происходит в молодом возрасте, когда слабо действует функция контроля.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья несет употребление лапши быстрого приготовления.

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