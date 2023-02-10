Причиной ухудшения слуха является слишком громкая музыка - ЛОР-врач Абакумов

«Вы всегда должны думать, как защитить свой слух, прежде чем отправиться в шумную среду. Прослушивание громких звуков без надлежащей защиты может привести к долговременному повреждению вашего слуха, особенно у молодых людей и детей, которые гораздо более чувствительны к звуку. Могут помочь средства защиты органов слуха и беруши, а также регулярные перерывы от шума. Также не стойте перед динамиками и соблюдайте осторожность при ношении наушников. Чтобы оставаться в безопасности, никогда не слушайте музыку с громкостью выше 60 процентов и старайтесь регулярно давать своим ушам перерывы в наушниках», - говорит врач-оториноларинголог Георгий Абакумов специально для МедикФорум.

А 61% даже вспоминают, как после концерта у них звенело в ушах — это один из первых признаков шума в ушах. Размышляя о своей молодости, 82 процента взрослых признались, что воспринимают свой слух как должное.В результате 48 процентов хотели бы повернуть время вспять и защитить свой слух от более раннего возраста, а 45 процентов заявили, что будут более внимательны к тому, как он может быть поврежден в шумной обстановке. Треть людей будут испытывать шум в ушах в течение своей жизни.Исследование также показало, что 38 процентов людей с нарушениями слуха заявили, что пожилой возраст был основным фактором, в то время как 29 процентов сказали, что причиной являются ушные инфекции и накопление ушной серы.Другие ссылаются на работу в шумных условиях, таких как фабрики, клубы или строительство (29 процентов), из-за текущих проблем со слухом. К сожалению, 51 процент тех, кто сообщил о шуме в ушах, заявляют, что он тяжелый, и из них 27 процентов страдают ежедневно, поскольку им трудно сосредоточиться (44 процента), спать (42 процента) и слушать музыку (30 процентов).Наш слух невероятно важен и может принести нам столько радости, особенно при прослушивании музыки, но это должно быть сделано безопасно, чтобы ваш слух оставался защищенным.Ранее МедикФорум писал о пользе варенья.

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