Варенье зимой может быть полезным как источник витаминов

«Чаще варенье готовят из ягод и фруктов – кладезей витаминов и микроэлементов. Не все сохраняются после тепловой обработки. Более устойчив витамин А. Термостабильны витамины группы В. Остается и витамин Е», - проинформировали специалисты.

«Однако, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую жидкость, то можно уменьшить потерю витамина С».

Эксперты ведомства сообщили, что натуральное варенье, приготовленное дома, может быть наиболее предпочтительным видом десерта. В отличие от многих сладких изделий промышленного производства, оно действительно содержит полезные здоровью вещества – витамины, минералы.Медики напомнили, что сильного нагревания не выдерживает витамин С – аскорбиновая кислота разрушается под действием агрессивной термообработки.В свою очередь, содержащаяся в плодах клетчатка сохраняется при изготовлении варенья, и это еще один важный плюс домашнего лакомства. Употребление клетчатки стимулирует пищеварение и перистальтику кишечника, в котором также благодаря ей активнее развиваются «хорошие», содействующие стойкому иммунитету бактерии.В Роспотребнадзоре посоветовали готовить варенье по рецептам, которые позволяют сохранять идущие на него ягоды, фрукты или овощи в как можно менее поврежденном и разваренном виде. В идеале варенье также должно содержать как можно меньше сахара, его слишком высокие дозы являются существенным минусом угощения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют появлению повышенного аппетита, который трудно обуздать.

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