Врач Тимощенко: снижение аппетита может объясняться дефицитом калия

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плохой аппетит

Терапевт Анастасия Тимощенко: при дефиците калия, помимо ухудшения аппетита, возникает нарушение сердечного ритма.

Врач-терапевт Тимощенко рассказала в интервью, какие проблемы с организмом могут объяснять неожиданно возникшее снижение аппетита. По словам медика, одной из распространенных причин этого является дефицит калия.

«Калий в организме является регулятором внутриклеточного обмена, способствует выведению из организма воды и натрия», - отметила специалист, беседуя со «Спорт-экспресс».

Тимощенко добавила, что для поддержания уровня калия в организме важно употреблять в пищу достаточно продуктов, содержащих данный микроэлемент. Хорошими пищевыми источниками калия являются мясо, крупы, картофель в мундире, пшеничные отруби, бобы, зеленый горошек, морковь, тыква, свекла, редька, перец, капуста, огурцы.

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Врач Тимощенко отметила, что дефицит калия вызывает, помимо снижения аппетита, мышечную слабость, гипотонию (низкое давление), аритмию нарушение сердечного ритма, бессонницу, проблему с сухостью кожи. По словам терапевта, нехватке калия может способствовать не только его слишком низкое содержание в рационе, но и его плохое усвоение организмом. Проблему с усвоением калия могут обусловливать злоупотребление кофеином (кофе, чаем, энергетиками, шоколадом), а также простыми углеводами и алкоголем. Кроме того, содержание микроэлементов в организме снижается из-за активного выведения жидкости – частого мочеиспускания, потливости, приема препаратов-диуретиков.

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