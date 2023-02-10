Усталость, проблемы со сном и отеки могут возникать из-за больных почек

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почки

Некоторым категориям людей нужно обязательно проверять состояние почек в профилактическом порядке.

Единственный способом узнать наверняка, имеется ли у человека заболевание почек, – пройти обследование,  об этом в беседе с «МедикФорум» напомнил врач-хирург Евгений Ширяев. В то же время существует ряд симптомов, указывающих на то, почки могут быть больны.

Усталость. Снижение функции почек может вести к накоплению токсинов и примесей в крови, что способствует появлению усталости, повышенной утомляемости, проблем с концентрацией внимания. Еще одним осложнением заболевания почек является анемия, которая тоже может вызывать слабость и утомляемость.

Проблемы со сном. Плохое выведение токсинов из-за больных почек может также ухудшать сон. Вот медицинский факт: апноэ во сне часто встречается у людей с хроническим заболеванием почек.

Сухая и зудящая кожа. Такое состояние кожи может быть признаком минерального и костного заболевания, которое часто сопровождает прогрессирующее заболевание почек. Это происходит потому, что больные почки не могут поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ в крови.

Увеличенная потребность в мочеиспускании. Позывы к мочеиспусканию учащаются при повреждении почечных фильтров. В том числе они заставляют человека просыпаться ночью.

Следы крови в моче. Еще один знак того, что могут быть повреждены почечные фильтры. Также это может свидетельствовать об опухолях, камнях в почках или их инфекции.

Пенящаяся моча. Это признак повышенного содержания белка в моче. Белок в моче является ранним признаком того, что почечные фильтры повреждены.

Отеки вокруг глаз. Такая отечность может возникать из-за того, что почки пропускают большое количество белка в мочу вместо того, чтобы удерживать его в организме.

Отеки лодыжек и ступней. Снижение функции почек может привести к задержке натрия, что вызывает отеки стоп и лодыжек.

Мышечные судороги. Результатом нарушения функции почек может стать дисбаланс электролитов. Например, при этом снижается уровень кальция и плохо контролируется уровень фосфора, что способствует появлению мышечных спазмов.

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Кому важно регулярно проверять почки? Независимо от наличия симптомов состояние парного органа важно ежегодно проверять людям с гипертонией и сахарным диабетом, пожилым людям старше 60 лет, а также тем, в чьей семье уже встречались случаи почечной недостаточности и других патологий.

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