Усталость, проблемы со сном и отеки могут возникать из-за больных почек

Единственный способом узнать наверняка, имеется ли у человека заболевание почек, – пройти обследование, об этом в беседе с «МедикФорум» напомнил врач-хирург Евгений Ширяев. В то же время существует ряд симптомов, указывающих на то, почки могут быть больны.Снижение функции почек может вести к накоплению токсинов и примесей в крови, что способствует появлению усталости, повышенной утомляемости, проблем с концентрацией внимания. Еще одним осложнением заболевания почек является анемия, которая тоже может вызывать слабость и утомляемость.Плохое выведение токсинов из-за больных почек может также ухудшать сон. Вот медицинский факт: апноэ во сне часто встречается у людей с хроническим заболеванием почек.Такое состояние кожи может быть признаком минерального и костного заболевания, которое часто сопровождает прогрессирующее заболевание почек. Это происходит потому, что больные почки не могут поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ в крови.Позывы к мочеиспусканию учащаются при повреждении почечных фильтров. В том числе они заставляют человека просыпаться ночью.Еще один знак того, что могут быть повреждены почечные фильтры. Также это может свидетельствовать об опухолях, камнях в почках или их инфекции.Это признак повышенного содержания белка в моче. Белок в моче является ранним признаком того, что почечные фильтры повреждены.Такая отечность может возникать из-за того, что почки пропускают большое количество белка в мочу вместо того, чтобы удерживать его в организме.Снижение функции почек может привести к задержке натрия, что вызывает отеки стоп и лодыжек.Результатом нарушения функции почек может стать дисбаланс электролитов. Например, при этом снижается уровень кальция и плохо контролируется уровень фосфора, что способствует появлению мышечных спазмов.Независимо от наличия симптомов состояние парного органа важно ежегодно проверять людям с гипертонией и сахарным диабетом, пожилым людям старше 60 лет, а также тем, в чьей семье уже встречались случаи почечной недостаточности и других патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит человеку мерцательная аритмия

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