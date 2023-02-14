Осмотр языка утром позволяет заметить признаки проблем со здоровьем

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язык

Врач-эндокринолог Екатерина Янг: утром еще до чистки зубов нужно обязательно осматривать язык.

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что утренний осмотр языка позволяет заметить признаки разных проблем со здоровьем. В частности, сбоя в работе щитовидной железы.

«Насторожить должны отпечатки зубов по краям языка, это один из классических признаков гипотиреоза», - поделилась медик.

В своем телеграм-канале врач уточнила, что названный признак говорит о сниженной функции щитовидной железы, если также, помимо него, проявляются другие симптомы гипотиреоза – сильная усталость и быстро возникающая утомляемость, потеря волос, отеки лица, быстрый набор веса.

«Если жалоб нет, и гормоны щитовидной железы в норме, такое состояние языка может свидетельствовать о пищевой непереносимости», - добавила Янг.

Также эндокринолог посоветовала обращать внимание на наличие налета на языке – на то, какие у него цвет и толщина. Если налет густой и белесый, возникает вокруг корня языка, –  значит, у человека пониженная кислотность желудочного сока, возможны проблемы с кишечником.

Также выраженный густой налет на языке бывает связан с синдромом избыточного бактериального роста.

В том случае, когда поверхность языка приобретает вид географической карты, вероятен дефицит витаминов группы В. Этим же симптомом проявляется и пищевая непереносимость.

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«Если проводить осмотр языка регулярно, можно вовремя обнаружить признаки проблем с желудочно-кишечным трактом и успеть принять меры, не дожидаясь ухудшения состояния», - констатировала медик.

Часто заболевания желудочно-кишечного тракта (включая запор) «заявляют» о себе плотным белым налетом. Регулярное появление тонкого налета посередине языка – признак гастрита. Стойкий налет с желтизной или чернотой (держится несколько дней, неделю) указывает на имеющиеся проблемы с желчным пузырем, печенью, селезенкой.

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Что еще можно заметить при осмотре языка?
  • Увеличился в размерах, выглядит отекшим – возможны проблемы с ЖКТ, органами эндокринной системы: для уточнения необходимо обследование.
  • Стал толстым, широким – такое возможно из-за дефицита  кальция или витамина D, нарушения обменных процессов, заболевания лимфатической системы.
  • Стал болезненным – вероятны эндокринные нарушения или неврологические расстройства.
  • Зудит, ощущается жжение – можно предположить грибковую инфекцию, анемию, повышенную кислотность желудочного сока.
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Екатерина Янг (Катя Янг)
Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
терапевт, эндокринолог
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