Осмотр языка утром позволяет заметить признаки проблем со здоровьем
Врач-эндокринолог Екатерина Янг: утром еще до чистки зубов нужно обязательно осматривать язык.
Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что утренний осмотр языка позволяет заметить признаки разных проблем со здоровьем. В частности, сбоя в работе щитовидной железы.
«Насторожить должны отпечатки зубов по краям языка, это один из классических признаков гипотиреоза», - поделилась медик.
В своем телеграм-канале врач уточнила, что названный признак говорит о сниженной функции щитовидной железы, если также, помимо него, проявляются другие симптомы гипотиреоза – сильная усталость и быстро возникающая утомляемость, потеря волос, отеки лица, быстрый набор веса.
«Если жалоб нет, и гормоны щитовидной железы в норме, такое состояние языка может свидетельствовать о пищевой непереносимости», - добавила Янг.
Также эндокринолог посоветовала обращать внимание на наличие налета на языке – на то, какие у него цвет и толщина. Если налет густой и белесый, возникает вокруг корня языка, – значит, у человека пониженная кислотность желудочного сока, возможны проблемы с кишечником.
Также выраженный густой налет на языке бывает связан с синдромом избыточного бактериального роста.
В том случае, когда поверхность языка приобретает вид географической карты, вероятен дефицит витаминов группы В. Этим же симптомом проявляется и пищевая непереносимость.
«Если проводить осмотр языка регулярно, можно вовремя обнаружить признаки проблем с желудочно-кишечным трактом и успеть принять меры, не дожидаясь ухудшения состояния», - констатировала медик.
Часто заболевания желудочно-кишечного тракта (включая запор) «заявляют» о себе плотным белым налетом. Регулярное появление тонкого налета посередине языка – признак гастрита. Стойкий налет с желтизной или чернотой (держится несколько дней, неделю) указывает на имеющиеся проблемы с желчным пузырем, печенью, селезенкой.
Что еще можно заметить при осмотре языка?
- Увеличился в размерах, выглядит отекшим – возможны проблемы с ЖКТ, органами эндокринной системы: для уточнения необходимо обследование.
- Стал толстым, широким – такое возможно из-за дефицита кальция или витамина D, нарушения обменных процессов, заболевания лимфатической системы.
- Стал болезненным – вероятны эндокринные нарушения или неврологические расстройства.
- Зудит, ощущается жжение – можно предположить грибковую инфекцию, анемию, повышенную кислотность желудочного сока.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
терапевт, эндокринолог
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