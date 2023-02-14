Врач: ночные судороги в ногах могут появляться из-за варикоза

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боль в ногах

Флеболог Армен Авакян: некоторые неблагополучные симптомы в ногах, включая ночные судороги, могут указывать на варикоз.

Хирург-флеболог Авакян отметил в интервью, что по поводу варикоза к врачам обращаются обычно после появления на ногах вздувшихся вен. Между тем, патология проявляется и более ранними симптомами, которые принимают вид дискомфортных ощущений в ногах.

«Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах – симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии», - перечислил врач.

Беседуя с «Газетой.Ru», флеболог Авакян добавил, что развитие варикоза может восприниматься как проявление усталости, длительного нахождения на ногах.

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Говоря о том, что ведет к развитию варикоза или усугубляет его, специалист указал на сидячую или стоячую работу, статическое положение тела. Кроме того, варикоз часто развивается у людей с лишним весом, пренебрегающих здоровым питанием, или у тех, кто подвергается значительным силовым нагрузкам.

Врач-флеболог дал советы о помощи при ночных судорогах в ногах


«Развитию болезни способствует работа, связанная с постоянным подъемом тяжестей и ношение неудобной обуви», - дополнил врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хроническая усталость может быть признакомврожденного порока сердца.

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Армен Авакян
Армен Авакян
Здоровье
хирург-флеболог
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