Инфекции и рак: что могут означать распухшие миндалины?

«Чаще всего распухшие миндалины – это результат воспаления, вызванного вирусами, инфекциями или аллергией. Отек, который возникает и проходит, вызывает меньше беспокойства, чем тот, что сохраняется или ухудшается с течением времени», - сообщил медик.

Миндалины – это железы, расположенные в задней части горла и являющиеся первой линией защиты организма со стороны иммунной системы. Их отек (зачастую болезненный) известен как тонзиллит, он встречается преимущественно у детей, но также бывает у взрослых людей. О медицинских причинах тонзиллита портал «МедикФорум» поговорил с врачом-эндокринологом Александром Юрочкиным.Многие вирусы, поражая организм, могут вызывать распухание миндалин, – например, такие как грипп, аденовирус, вирус Эпштейна-Барра, вызывающий инфекционный мононуклеоз, или вирус герпеса. Их симптомы аналогичны симптомам простуды, они включают лихорадку, головную боль, насморк, боль в горле. Если тонзиллит вызывается вирусной инфекцией, он обычно проходит в течение 10 дней.Стрептококки в основном передаются при непосредственном контакте с респираторными выделениями больного, которые особенно заразны во время острой стадии инфекции. Заболевание обычно начинается с высокой температуры, болей в животе и головной боли, рвоты, дисфагии.Эти образования, состоящие из кальция и примесей других минералов, а также аммиака и карбоната, вызывают, помимо распухших миндалин, сильный неприятный запах изо рта, боль в горле и в ушах, затрудненное глотание.Аллергены, пыль и загрязненный воздух могут вызвать раздражение и воспаление в горле – обычно это сопровождается симптомами аллергии или синусита.Боль в горле возникает при заражении сифилисом, гонореей. Сифилис на ранних стадиях также проявляется небольшими язвочками на задней стенке глотки, что приводит к отеку миндалин. Симптомы гонореи менее очевидны, они включают язвы во рту, чувство жжения в горле.Это вариант рака головы и шеи. Основные симптомы включают постоянную боль в горле и отек одной миндалины, охриплость или другие изменения звука голоса, утомляемость, необъяснимую потерю веса, затрудненное глотание. Другими предупреждающими признаками рака миндалин являются затрудненное открывание рта, кровотечение и неприятный запах изо рта, боль и кровотечение в горле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что белые пятна во рту могут оказаться первым признаком кори.

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