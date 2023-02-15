Белые пятна во рту могут оказаться первым признаком кори

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признаки кори во рту

Иммунолог Андрей Продеус предупредил о чрезвычайно высокой заразности кори.

Иммунолог Продеус   рассказал, по каким признакам можно узнать о заражении корью. По словам медика, на эту инфекцию указывают миниатюрные точечные пятна, возникающие на слизистой ткани во рту. Их появление может стать первым сигналом организма о заболевании.

«Ранним симптомом кори являются пятна Филатова-Коплика на слизистой рта. Они представляют собой белые точки небольшого размера и обычно появляются в районе коренных зубов и глотки», - подсказал врач.

Андрей Продеус подчеркнул: корь – крайне заразная инфекция. После контакта с заболевшим человеком вероятность заражения составляет «почти 100 процентов».

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Кроме того, корь относится к заболеваниям с высоким смертоносным потенциалом. Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что по грубым подсчетам из пяти человек, заболевавших корью в последние годы, два умирали.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осмотр языка утром позволяет заметить признаки разных проблем со здоровьем.

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Андрей Продеус
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : корь, признаки заболевания, Андрей Продеус