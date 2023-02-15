Белые пятна во рту могут оказаться первым признаком кори

«Ранним симптомом кори являются пятна Филатова-Коплика на слизистой рта. Они представляют собой белые точки небольшого размера и обычно появляются в районе коренных зубов и глотки», - подсказал врач.

Иммунолог Продеус рассказал, по каким признакам можно узнать о заражении корью. По словам медика, на эту инфекцию указывают миниатюрные точечные пятна, возникающие на слизистой ткани во рту. Их появление может стать первым сигналом организма о заболевании.Андрей Продеус подчеркнул: корь – крайне заразная инфекция. После контакта с заболевшим человеком вероятность заражения составляет «почти 100 процентов».Кроме того, корь относится к заболеваниям с высоким смертоносным потенциалом. Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что по грубым подсчетам из пяти человек, заболевавших корью в последние годы, два умирали.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осмотр языка утром позволяет заметить признаки разных проблем со здоровьем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.