Врач Неронов: от людей с заболеваниями исходят специфические запахи

«От людей с сахарным диабетом пахнет ацетоном, при болезни пищеварительной системы от человека будет исходить запах гниения и тухлых яиц. От тех, кто страдает болезнями мочевыделительной системы, пахнет аммиаком. У пациентов с болезнями печени – запах печеных яблок».

Врач Неронов сообщил в интервью, что запах каждого человека обусловливается деятельностью сугубо индивидуальных микроорганизмов, а также работой желез. В результате формируется неповторимый запах, свойственный отдельно взятому организму.В том случае, когда в него проникают патогены, возбудители болезней, происходит нарушение того бактериального баланса, который определял аромат тела. В свою очередь, на такое нарушение реагирует иммунная система – и в результате происходит изменение привычного запаха, человек начинает пахнуть особенно.Неронов отметил: чем интенсивнее развивается заболевание, тем крепче может быть тот запах, который на его фоне приобретается телом.Беседуя с «Лентой.ру», медик уточнил , какие специфические запахи могут исходить от людей с разными заболеваниями.Также врач добавил, что от людей, живущих с теми, кто болен, тоже могут ощущаться запахи, присущие недугам.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , которыми проявляется сердечная недостаточность.

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