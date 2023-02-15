Онколог Милейко: первые признаки рака легко спутать с другими недомоганиями

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/tired-office-worker-with-burnout-syndrome-sleeping-at-work-because-of-extreme-fatigue-exhausted-executive-manager-suffering-from-sleepiness-after-overtime-working-hours_26367348.htm#page=3&query=fatigue&position=8&from_view=search&track=sph
усталость

Врач Владислав Милейко: астения и потеря веса свойственны разным видам рака.

Онколог Милейко сообщил в интервью, что на начальной стадии злокачественное заболевание чаще всего развивается бессимптомно. Когда возникают его первые внешние признаки, их бывает легко спутать с другими недомоганиями, которые обычно не кажутся серозными и пугающими. Очень часто проявления рака воспринимаются как последствия переутомления, недосыпа, стресса. Людям кажется, что стоит как следует отдохнуть, выспаться или «попить витаминов» – самочувствие сразу улучшиться.

«Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака», - уточнил Милейко.

Беседуя с радио Sputnik, онколог добавил, что при раке молочной железы можно заметить уплотнения лимфоузлов в подмышках, при колоректальном раке – длительную  задержку стула, изменение его цвета из-за примеси крови, как и саму кровь.

Признаки рака легких, которые легко спутать с чем-то менее серьезным


«Это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала - к терапевту», - подсказал он.

Что касается анализов на онкомаркеры, врач Милейко констатировал: это ненадежный способ определять наличие рака. В то же время если показатель такого анализа значительно выше нормы, это следует обсудить с врачом.

Онколог рассказал о признаках рака кожи, которые путают с укусами насекомых


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при разных заболеваниях от тела начинают исходить специфические запахи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владислав Милейко
Владислав Милейко
Здоровье
молекулярный биолог, руководитель Центра молекулярной онкологии
Читать MedikForum.ru в
Онколог Щепеляев назвал необычные признаки рака
Симптомы рака простаты можно спутать с другими болезнями
Онколог Темников перечислил первые признаки рака крови
Теги : симптомы рака, первые симптомы, Владислав Милейко