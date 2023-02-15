Онколог Милейко: первые признаки рака легко спутать с другими недомоганиями

«Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака», - уточнил Милейко.

«Это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала - к терапевту», - подсказал он.

Онколог Милейко сообщил в интервью, что на начальной стадии злокачественное заболевание чаще всего развивается бессимптомно. Когда возникают его первые внешние признаки, их бывает легко спутать с другими недомоганиями, которые обычно не кажутся серозными и пугающими. Очень часто проявления рака воспринимаются как последствия переутомления, недосыпа, стресса. Людям кажется, что стоит как следует отдохнуть, выспаться или «попить витаминов» – самочувствие сразу улучшиться.Беседуя с радио Sputnik, онколог добавил , что при раке молочной железы можно заметить уплотнения лимфоузлов в подмышках, при колоректальном раке – длительную задержку стула, изменение его цвета из-за примеси крови, как и саму кровь.Что касается анализов на онкомаркеры, врач Милейко констатировал: это ненадежный способ определять наличие рака. В то же время если показатель такого анализа значительно выше нормы, это следует обсудить с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при разных заболеваниях от тела начинают исходить специфические запахи

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.