Кардиолог Голованова: последствием вирусной инфекции может стать порок сердца

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боль в груди

Кардиолог Ольга Голованова предупредила, что перенесенная вирусная инфекция чревата развитием порока сердца.

Врач Голованова рассказала в интервью, что порок сердца как последствие вирусного заболевания может возникать и у детей, и у взрослых. В частности, у детей эта патология развивается, когда перенесенная болезнь оказывает негативное влияние на функционирование митрального клапана.

Что касается взрослых людей, то в их случае к появлению приобретенного порока сердца могут вести цетомегаловирус, грипп, герпес.

«Если пациент вовремя не получает лечение, то могут быть осложнения в виде осаждения инфекционных агентов на клапане и его повреждения с различной степенью выраженности», - сообщила врач Голованова телеканалу «Санкт-Петербург».

Пороком сердца считается поражение любой из структур сердечной мышцы. При его возникновении нарушается кровообращение всего тела, последствием чего становится нехватка кислорода и питательных веществ в органах и тканях организма. Многие случаи сердечных пороков являются врожденными, однако диагностируются только во взрослом возрасте.

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Симптомами порока сердца являются аритмия, синий оттенок (синюшность) кожи, губ или ногтей, одышка, быстро возникающая утомляемость и хроническая усталость, склонность к отекам.

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Ольга Голованова
Ольга Голованова
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : пороки сердца, осложнения гриппа, Ольга Голованова