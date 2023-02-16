Врач Бобровская рассказала, что ведет к фиброзу внутренних органов

«Чаще всего недуг поражает легкие, печень, почки и сердце после хирургического вмешательства, перенесенных инфекционных или вирусных заболеваний, а также из-за облучения и травм», - сообщила в интервью пульмонолог Бобровская.

«Если мы говорим об обширном фиброзе, то это прямая угроза жизни, так как нарушается работа функций органов. Полностью вылечить нельзя, но в онкологию и туберкулез фиброз не переходит», - поделилась специалист.

При фиброзе начинает разрастаться соединительная ткань, на которой возникают рубцы. Такая ткань со временем начинает заменять собой нормальную ткань органа.Порталу NEWS.ru врач рассказала , что причинами фиброза могут быть разные заболевания (например, одна из частых – жировая болезнь печени) а также травмы и хирургические операции, генетическая предрасположенность. Бобровская отметила, что то, как развивается фиброз, насколько быстро прогрессирует, – зависит от многих индивидуальных особенностей отдельно взятого организма, возраста. В свою очередь, опасность процесса разрастания соединительной ткани зависит от обширности патологии.Так, локальный, небольшой по площади фиброз, по словам врача Бобровской, не представляет угрозы для жизни, если не нарушает функцию органа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствием перенесенной вирусной инфекции может стать порок сердца

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