Врач Бобровская рассказала, что ведет к фиброзу внутренних органов

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По словам пульмонолога Татьяны Бобровской, фиброзная ткань может возникать в легких, печени, почках, сердце.

При фиброзе начинает разрастаться соединительная ткань, на которой возникают рубцы. Такая ткань со временем начинает заменять собой нормальную ткань органа.

«Чаще всего недуг поражает легкие, печень, почки и сердце после хирургического вмешательства, перенесенных инфекционных или вирусных заболеваний, а также из-за облучения и травм», - сообщила в интервью пульмонолог Бобровская.

Порталу NEWS.ru врач рассказала, что причинами фиброза могут быть разные заболевания (например, одна из частых – жировая болезнь печени) а также травмы и хирургические операции, генетическая предрасположенность. Бобровская отметила, что то, как развивается фиброз, насколько быстро прогрессирует, – зависит от многих индивидуальных особенностей отдельно взятого организма, возраста. В свою очередь, опасность процесса разрастания соединительной ткани зависит от обширности патологии.

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Так, локальный, небольшой по площади фиброз, по словам врача Бобровской, не представляет угрозы  для жизни, если не нарушает функцию органа.

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«Если мы говорим об обширном фиброзе, то это прямая угроза жизни, так как нарушается работа функций органов. Полностью вылечить нельзя, но в онкологию и туберкулез фиброз не переходит», - поделилась специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствием перенесенной вирусной инфекции может стать порок сердца.

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Теги : фиброз, причины болезней, Татьяна Бобровская