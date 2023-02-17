Врач: боль в боку при покашливании является одним из признаков пневмонии
Врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, какие признаки, помимо высокой температуры, указывают на пневмонию.
Пульмонолог Бабак отметил в интервью, что такое серьезное заболевание как пневмония не определяется «на глазок» по внешним симптомам. Для ее диагностирования нужны определенные медицинские исследования. Ключевым типом выявления пневмонии является рентген.
«Современная диагностика этого заболевания основана на рентгенологии. Без рентгенопризнаков пневмонии поставить диагноз наверняка мы не можем», - поделился Сергей Бабак.
В то же время, беседуя с порталом Ura.ru, пульмонолог добавил, что клинические признаки пневмонии существуют, и перечислил те недомогания, по которым можно заподозрить ее развитие.
- Резкий подъем температуры.
- Кашель.
- Боль, возникающая в боку при покашливании.
- Быстро возникающая усталость, общая вялость.
- Интоксикационный синдром.
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Сергей Бабак
Здоровье
пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук
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