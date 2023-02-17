Врач: боль в боку при покашливании является одним из признаков пневмонии

«Современная диагностика этого заболевания основана на рентгенологии. Без рентгенопризнаков пневмонии поставить диагноз наверняка мы не можем», - поделился Сергей Бабак

Резкий подъем температуры.

Кашель.

Боль, возникающая в боку при покашливании.

Быстро возникающая усталость, общая вялость.

Интоксикационный синдром.

Пульмонолог Бабак отметил в интервью, что такое серьезное заболевание как пневмония не определяется «на глазок» по внешним симптомам. Для ее диагностирования нужны определенные медицинские исследования. Ключевым типом выявления пневмонии является рентген.В то же время, беседуя с порталом Ura.ru, пульмонолог добавил , что клинические признаки пневмонии существуют, и перечислил те недомогания, по которым можно заподозрить ее развитие.Все эти симптомы, возникающие у человека, перенесшего ОРВИ, требуют обращения к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендовал есть при заболевании ОРВИ терапевт Георгий Сапего.

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