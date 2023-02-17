Врач: боль в боку при покашливании является одним из признаков пневмонии

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кашель

Врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, какие признаки, помимо высокой температуры, указывают на пневмонию.

Пульмонолог Бабак отметил в интервью, что такое серьезное заболевание как пневмония не определяется «на глазок» по внешним симптомам. Для ее диагностирования нужны определенные медицинские исследования. Ключевым типом выявления пневмонии является рентген.

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«Современная диагностика этого заболевания основана на рентгенологии. Без рентгенопризнаков пневмонии поставить диагноз наверняка мы не можем», - поделился Сергей Бабак
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В то же время, беседуя с порталом Ura.ru, пульмонолог добавил, что клинические признаки пневмонии существуют, и перечислил те недомогания, по которым можно заподозрить ее развитие.
  • Резкий подъем температуры.
  • Кашель.
  • Боль, возникающая в боку при покашливании.
  • Быстро возникающая усталость, общая вялость.
  • Интоксикационный синдром.
Все эти симптомы, возникающие у человека, перенесшего ОРВИ, требуют обращения к врачам.

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Сергей Бабак
Сергей Бабак
Здоровье
пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук
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Теги : симптомы пневмонии, воспаление легких, Сергей Бабак