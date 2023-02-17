Врач Сапего: при ОРВИ разрешен фастфуд, но вредны молочные продукты

«У детей до восьми лет даже один пропущенный прием пищи во время болезни может привести к падению уровня глюкозы в крови. От этого ребенка тошнит, он становится вялым, от него пахнет ацетоном», - рассказал терапевт.

«Особенно при болезни полезен куриный бульон, потому что он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель. Но при ОРВИ или простуде есть можно даже фастфуд», - констатировал врач.

Врач Сапего сообщил в интервью, что хорошее, качественное питание является одним из ключевых факторов, способствующих выздоровлению при заболевании простудой и другими ОРВИ. Терапевт подчеркнул, что организм, борющийся с вирусной инфекцией, испытывает особую потребность в питательных веществах, поскольку тратит много ресурсов на поддержку иммунной системы.Медик отметил, что в случаях ОРВИ не следует пропускать приемы пищи – особенно, когда болеют дети.Беседуя с радио Sputnik, Сапего добавил , что заболевшему ребенку лучше давать любимые блюда, не переводя его на какое-то специальное питание. Кроме того, нужно следить за тем, как при заболевании ОРВИ питаются пожилые люди – у них нехватка питательных веществ способна вызывать серьезные ухудшения в состоянии организма.В свою очередь, молочные продукты могут оказаться неподходящими для людей с простудой, гриппом или ковидом. По словам врача, в организме, пораженном ОРВИ, сокращается выработка ферментов, которые расщепляют лактозу.Еще один совет медика: не употреблять горячие блюда и напитки при повышенной температуре, поскольку это лишь усиливает состояние жара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , богатые углеводами, не приводят к лишнему весу, хотя и являются сладкими на вкус.

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