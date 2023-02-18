Врач Белан назвал недостаток сна одной из причин набора веса

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лишний вес

Причины набора лишнего веса могут быть неочевидными,  сообщил врач-терапевт Кирилл Белан.

Терапевт Белан назвал в интервью распространенные факторы прибавки в весе – прежде всего, полнота бывает обусловлена тем, что потребление калорий с пищей превышает их расход при выработке энергии. В то же время если человек начнет регулярно тренироваться и скорректирует рацион, он не обязательно автоматически становится стройнее. Набор веса и похудение, поддержание определенного веса – на все это влияет ряд факторов, связанных с выработкой гормонов, особенностями метаболизма

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«Важную роль в метаболизме играют гормоны, на них в свою очередь влияет многое. Недостаток сна – мощный стрессовый фактор, который вызывает усиленную выработку кортизола, приводит к повышению уровня инсулина и к инсулинорезистентности», - предупредил врач.

Белан добавил, что одной из причин набора веса являются кишечные бактерии. Например, когда употребляется клетчатка, микробиота кишечника становится разнообразнее, и это препятствует набору веса.
Кроме того, неочевидной причиной лишних килограммов могут быть химические вещества, проникающие в организм и вызывающие нарушения в работе эндокринной системы.

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«Лучше избегать пластиковой посуды и не разогревать пищу в СВЧ-печи в пластиковых контейнерах», - сказал Кирилл Белан «Газете.Ru».

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Кирилл Белан
Кирилл Белан
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : лишний вес, проблемы со здоровьем, Кирилл Белан