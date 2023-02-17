Эксперт по питанию Дюран назвал полезные для здоровья жирные продукты

«Помимо антиоксидантов, в авокадо много полезных жиров – тех, которые способствуют здоровью сердца и могут увеличить скорость сжигания жира в организме», - отмети специалист.

«Одними из лучших источников витамина D является рыба, в том числе лосось, тунец, треска, сельдь и сардина», - добавил он.

«Доказано, что оливковое масло снижает уровень триглицеридов, повышает уровень полезного холестерина и стимулирует высвобождение одного из гормонов, который помогает почувствовать сытость», - объяснил эксперт.

Будучи экспертом по питанию, Дюран рассказал в интервью, что авокадо, хотя и является жирным продуктом, также содержит в себе много клетчатки, не позволяющей быстро усваивать жир.Другим жирным, но полезным для здоровья продуктом является яйцо. Беседуя с «Вечерней Москвой», Дюран уточнил , что яичные желтки дают организму вещества, действие которых стимулирует обмен веществ и, что способствует снижению уровня жиров и «плохого» холестерина в крови. Яичный белок, в свою очередь, содействует росту мышц.Также Дмитрий Дюран порекомендовал есть рыбу – она обеспечивает тело белком, содержит много полезных жирных кислот омега-3.Еще один продукт, употребление которого помогает сохранять хорошее здоровье, – греческий йогурт. Эксперт рассказал, что продукт содержит такие важные питательные компоненты как белок и микроэлементы (калий, кальций), благодаря чему его потребление хорошо сказывается на метаболизме. К тому же йогурт – источник пробиотиков, важных для здоровья кишечника.Что касается оливкового масла, его Дюран назвал «одним из самых полезных для здоровья жиров».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавленный сахар значительно повышает риск инсульта и сердечных заболеваний.

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