Эксперт по питанию Дюран назвал полезные для здоровья жирные продукты
По словам Дмитрия Дюрана, в рацион питания следует ввести яйца, авокадо, рыбу, йогурт.
Будучи экспертом по питанию, Дюран рассказал в интервью, что авокадо, хотя и является жирным продуктом, также содержит в себе много клетчатки, не позволяющей быстро усваивать жир.
«Помимо антиоксидантов, в авокадо много полезных жиров – тех, которые способствуют здоровью сердца и могут увеличить скорость сжигания жира в организме», - отмети специалист.
Другим жирным, но полезным для здоровья продуктом является яйцо. Беседуя с «Вечерней Москвой», Дюран уточнил, что яичные желтки дают организму вещества, действие которых стимулирует обмен веществ и, что способствует снижению уровня жиров и «плохого» холестерина в крови. Яичный белок, в свою очередь, содействует росту мышц.
Также Дмитрий Дюран порекомендовал есть рыбу – она обеспечивает тело белком, содержит много полезных жирных кислот омега-3.
«Одними из лучших источников витамина D является рыба, в том числе лосось, тунец, треска, сельдь и сардина», - добавил он.
Еще один продукт, употребление которого помогает сохранять хорошее здоровье, – греческий йогурт. Эксперт рассказал, что продукт содержит такие важные питательные компоненты как белок и микроэлементы (калий, кальций), благодаря чему его потребление хорошо сказывается на метаболизме. К тому же йогурт – источник пробиотиков, важных для здоровья кишечника.
Что касается оливкового масла, его Дюран назвал «одним из самых полезных для здоровья жиров».
«Доказано, что оливковое масло снижает уровень триглицеридов, повышает уровень полезного холестерина и стимулирует высвобождение одного из гормонов, который помогает почувствовать сытость», - объяснил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавленный сахар значительно повышает риск инсульта и сердечных заболеваний.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дмитрий Дюран
ЗОЖ
специалист по правильному питанию, кондитер
Оставить комментарий