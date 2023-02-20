Как влияет отсутствие интима на здоровье женщин: гинеколог Акимова

«Нехватка секса может оказать неожиданное, но не прямое влияние на здоровье женщины».

«Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», - констатировала специалист.

Врач Акимова сообщила в интервью:Медик отметила, что развитие миомы или эндометриоза не связано с тем, что у женщин нет сексуальных отношений. Их обязательное наличие для сохранения женского здоровья гинеколог Акимова назвала предрассудком. Однако если с этим фактором связаны сильные психоэмоциональные переживания, то здоровье действительно может пошатнуться.Беседуя с изданием Onliner, гинеколог добавила , что нередко отсутствие секса в жизни женщины означает, что она итак довольна всем, что есть в ее жизни, и обходится без этого компонента. Таким образом, вред от отсутствия интима зависит только от того, занимается ли женщина самоедством и страдает ли от своих переживаний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что от недержания мочи страдают не только женщины, но и мужчины.

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