Ночной зуд может оказаться симптомом заболевания печени
Если нормальное состояние печени нарушается, это может вызывать зуд по ночам.
Одной из ключевых задач печени является расщепление потенциально вредных веществ и их выведение из организма – с этой целью орган стимулирует выработку желчи. Если печень не может этого сделать по какой-либо причине, то следующим органом, берущим на себя работу по выводу возможных токсинов с помощью солей желчных кислот, становится кожа. В этих случаях и возникает зуд, рассказала в беседе с «МедикФорум» врач-эндокринолог Эльвира Яушева.
По словам врача, проблема зуда обычно бывает связана с кожными заболеваниями, но в этих случаях обычно появляется также сыпь. Если зуд является реакцией на заболевание печени, сыпи, как правило, нет.
Специалист добавила, что связанный с заболеванием печени зуд обычно поражает конечности, особенно ладони и подошвы. Обычно он ухудшается ночью, усугубляется жарой, менструальным циклом, заместительной гормональной терапией, беременностью, контактом с шерстяной одеждой или одеялами. Такой зуд может оказаться единственным внешним симптомом заболевания печени.
Среди симптомов заболевания печени, которые могут возникать дополнительно к зуду, медик выделила пожелтение кожи или глаз – если оно наблюдается вместе с зудом, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Другие симптомы нездоровой печени могут включать:
- быстро возникающие синяки
- очень темный стул и темная моча
- вздутие живота
- отсутствие аппетита
- дискомфорт, болезненность в животе.
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