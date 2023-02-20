Ночной зуд может оказаться симптомом заболевания печени

быстро возникающие синяки

очень темный стул и темная моча

вздутие живота

отсутствие аппетита

дискомфорт, болезненность в животе.

Одной из ключевых задач печени является расщепление потенциально вредных веществ и их выведение из организма – с этой целью орган стимулирует выработку желчи. Если печень не может этого сделать по какой-либо причине, то следующим органом, берущим на себя работу по выводу возможных токсинов с помощью солей желчных кислот, становится кожа. В этих случаях и возникает зуд, рассказала в беседе с «МедикФорум» врач-эндокринолог Эльвира Яушева.По словам врача, проблема зуда обычно бывает связана с кожными заболеваниями, но в этих случаях обычно появляется также сыпь. Если зуд является реакцией на заболевание печени, сыпи, как правило, нет.Специалист добавила, что связанный с заболеванием печени зуд обычно поражает конечности, особенно ладони и подошвы. Обычно он ухудшается ночью, усугубляется жарой, менструальным циклом, заместительной гормональной терапией, беременностью, контактом с шерстяной одеждой или одеялами. Такой зуд может оказаться единственным внешним симптомом заболевания печени.Среди симптомов заболевания печени, которые могут возникать дополнительно к зуду, медик выделила пожелтение кожи или глаз – если оно наблюдается вместе с зудом, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.Другие симптомы нездоровой печени могут включать:Зуд также может объясняться многими другими причинами, помимо заболеваний печени, напомнила Яушева. В частности, ими могут быть почечная недостаточность, болезни крови. Вот почему при назойливом, стойком или обостряющемся ночью кожном зуде следует обратиться к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывает ощущение жжения в ногах.

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