Ночной зуд может оказаться симптомом заболевания печени

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здоровье печени

Если нормальное состояние печени нарушается, это может вызывать зуд по ночам.

Одной из ключевых задач печени является расщепление  потенциально вредных веществ и их выведение из организма – с этой целью орган стимулирует выработку желчи. Если печень не может этого сделать по какой-либо причине, то следующим органом, берущим на себя работу по выводу возможных токсинов с помощью солей желчных кислот, становится кожа. В этих случаях и возникает зуд, рассказала в беседе с «МедикФорум» врач-эндокринолог Эльвира Яушева.

По словам врача, проблема зуда обычно бывает связана с кожными заболеваниями, но в этих случаях обычно появляется также сыпь. Если зуд является реакцией на заболевание печени, сыпи, как правило, нет.

Специалист добавила, что связанный с заболеванием печени зуд обычно поражает конечности, особенно ладони и подошвы. Обычно он ухудшается ночью, усугубляется жарой, менструальным циклом, заместительной гормональной терапией, беременностью, контактом с шерстяной одеждой или одеялами. Такой зуд может оказаться единственным внешним симптомом заболевания печени.

Среди симптомов заболевания печени, которые могут возникать дополнительно к зуду, медик выделила пожелтение кожи или глаз – если оно наблюдается вместе с зудом, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Назван ночной симптом рака поджелудочной железы


Другие симптомы нездоровой печени могут включать:
  • быстро возникающие синяки
  • очень темный стул и темная моча
  • вздутие живота
  • отсутствие аппетита
  • дискомфорт, болезненность в животе.
Зуд также может объясняться многими другими причинами, помимо заболеваний печени, напомнила Яушева. В частности, ими могут быть почечная недостаточность, болезни крови. Вот почему при назойливом, стойком или обостряющемся ночью кожном зуде следует обратиться к врачу и обследоваться.

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