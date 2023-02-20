Неприятные ощущения в ногах могут говорить о венозной недостаточности

Отек в стопах или лодыжках.

Боль в стопах, усиливающаяся при стоянии и облегчающаяся при поднятии стопы

Частые судороги в ногах.

Ощущение тяжести или пульсации в нижних конечностях.

Зуд в стопах.

Слабость в нижних конечностях.

Венозная недостаточность характеризуется дисфункцией стенок и клапанов вен нижних конечностей – в результате такого нарушения кровь не может эффективно транспортироваться от ног к сердцу. Это состояние заставляет кровь «застаиваться» в венах ног, сообщил в беседе с «МедикФорум» врач-хирург Евгений Ширяев.По словам врача, существуют разные факторы, которые способствуют венозной недостаточности, – основным и наиболее распространенным является тромбоз глубоких вен и вторичное варикозное расширение вен. В случае тромбоза глубоких вен сгустки препятствуют беспрепятственному течению крови, и она, скапливаясь за сгустком, постепенно повреждает стенки вен.Также Ширяев назвал другие факторы, которые способствуют венозной недостаточности: ожирение, беременность, курение, мышечная слабость или травма ноги, набухание поверхностных вен (флебит), сидячий образ жизни, наследственность (семейный анамнез венозной недостаточности). Врач констатировал, что венозная недостаточность чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Говоря о симптомах, хирург назвал те неприятные ощущения в ногах, которы могут говорить о венозной недостаточностиРанее портал MedikForum.ru писал о том, что ночной зуд может оказаться симптомом заболевания печени.

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