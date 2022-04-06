Постоянная тяжесть в ногах — повод проверить сердце
Сердце обеспечивает циркуляцию крови по всему телу, а это означает, что симптомы проблем с ним могут проявляться в любой части тела, в том числе и в ногах. Эксперты отмечают, что постоянное чувство тяжести в ногах может сигнализировать о проблемах с венами и артериями и необходимости проконсультироваться с кардиологом.
Дело в том, что тяжесть в ногах может быть признаком заболевания периферических артерий (ЗПА), хронического состояния, при котором жировые отложения накапливаются внутри артерий. Этот процесс известен как атеросклероз. В дополнение к ощущению тяжести в ногах ЗПА может провоцировать боль, отек, судороги и снижение подвижности. У некоторых людей также наблюдается изменение цвета ног, незаживающие язвы или ослабление пульса в конечностях.
Наличие ЗПА связано с несколькими рисками для здоровья сердца. Специалисты клиники Мэйо предупреждают, что люди с ЗПА имеют повышенный риск инсульта или сердечного приступа. Это связано с тем, что снижение кровотока в артериях, приводит к недостатку крови в мозге.
Ощущение тяжести в ногах также может быть признаком хронической венозной недостаточности (ХВН). Врачи Кливлендской клиники подчеркивают, что ХВН возникает, когда венозные стенки или клапаны в венах ног перестают эффективно работать. В результате кровь не возвращается к сердцу, а скапливается в нижних конечностях.
Хроническая венозная недостаточность обычно возникает в результате тромбоза, особенно у пациентов с тромбозом глубоких вен. Эксперты предупреждают, что при наличии ХВН риск смерти возрастает.
«Хроническая венозная недостаточность широко распространена среди населения и связана с наличием сердечно-сосудистых факторов риска и заболеваний», — отмечается в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.
Варикозное расширение вен — еще одна распространенная причина ощущения тяжести в ногах. В то время как многие эксперты утверждают, что варикозное расширение вен не является прямым признаком плохого здоровья сердца, эксперты из Harvard Health Publishing предупреждают, что это состояние может быть связано с более высоким риском образования тромбов в более глубоких венах ног. Результатом могут стать серьезные осложнения, например, легочная эмболия.
«Людям с варикозным расширением вен важно осознавать свои риски сосудистых заболеваний», — рассказывает Грегори Пьяцца, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины Гарвардской медицинской школы.
Ранее врачи предупредили, что мушки в глазах являются признаком хронического заболевания.
Грегори Пьяцца
Здоровье
Доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины Гарвардской медицинской школы
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