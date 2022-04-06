Постоянная тяжесть в ногах — повод проверить сердце

«Хроническая венозная недостаточность широко распространена среди населения и связана с наличием сердечно-сосудистых факторов риска и заболеваний», — отмечается в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.

«Людям с варикозным расширением вен важно осознавать свои риски сосудистых заболеваний», — рассказывает Грегори Пьяцца, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины Гарвардской медицинской школы.