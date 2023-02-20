Простое упражнение помогает восстанавливаться уставшим глазам
Чем меньше отдыха получают глаза, тем выше степень их напряжения.
Продолжительное время за рулем, недостаток качественного сна, долгие часы чтения с экранов гаджетов – все это способствует усталости и перенапряжению глаз. Офтальмолог Ирина Меликян рассказала порталу «МедиФорум», какие симптомы могут говорить о чрезмерном напряжении глаз.
- Зудящие глаза.
- Сухие глаза.
- Затуманенное зрение.
- Головная боль.
- Боли в шее, плечах, спине.
- Повышенная чувствительность к свету, так называемая светобоязнь.
- Трудности с концентрацией.
- Ощущение, что глаза невозможно держать открытыми.
Что делать, чтобы помочь своим глазам? Офтальмолог посоветовала употреблять в пищу продукты, богатые лютеином и зеаксантином, – яичные желтки, капусту, брокколи, шпинат и другие овощи. Также эксперт посоветовала выполнять простое упражнение, помогающее восстанавливаться уставшим глазам.
«Делайте частые перерывы, если вы работаете за компьютером. Приучите себя к правилу 20-20-20: вы отводите взгляд от экрана каждые 20 минут и смотрите на что-то в 20 метрах в течение 20 секунд».
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