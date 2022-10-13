Три проблемы с глазами обостряются осенью и зимой: когда нужно к врачу

«Худшие случаи сухости глаз могут сопровождаться отеком, сильным зудом и покраснением – особенно у людей с контактными линзами», - предупредила специалист.

«Если ухудшившееся на холоде зрение не возвращается в норму, когда вы находитесь в более комфортных условиях, я рекомендую обратиться к врачу», - поделилась советом офтальмолог.

Офтальмолог Ирина Меликян рассказал в беседе с «МедикФорум», что осенью и зимой многие люди могут столкнуться с похожими проблемами, затрагивающими состояние глаз и качество зрения.Эта проблема с глазами, обостряющаяся осенью и зимой, может объясняться разными причинами. Например, действием погоды – холодом, низким атмосферным давлением, ветром, который дует в лицо. В свою очередь, отопление в помещениях иссушает воздух в них, что также плохо сказывается на состоянии слизистых тканей. Кроме того, глаза начинают сильно страдать от уменьшения потребляемой воды.По словам Меликян, в условиях холода кровеносные сосуды сужаются, что ограничивает приток крови к глазам. В результате может возникнуть эффект размытого зрения или двоения в глазах.Ирина Меликян заметила, что сухость и недостаток влаги, дефицит солнца и витамина D, а также сокращение в рационе людей растительных продуктов, содержащих полезные для глаз витамины и микроэлементы, могут усугублять действие различных раздражителей на глаза. К этому добавляется сосудистая нестабильность, обусловленная спазмами сосудов из-за реакции на холод или резкие колебания температуры. Как результат, обычный свет может становиться болезненно ярким, провоцировать боли и слезотечение. В этом случае также нужно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасен для человека лопнувший сосуд в глазу, и что может скрываться за этой проблемой.

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