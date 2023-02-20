Сгустки крови в брюшной полости могут вызвать ишемию кишечника – тревожные признаки

боль в животе

тошноту

вздутие

срочную потребность в опорожнении кишечника

частое и сильное опорожнение

кровь в стуле

спутанность сознания у пожилых людей.

Самыми опасными для организма являются сгустки крови, которые не растворяются естественным образом. Такие сгустки (тромбы) могут попасть с кровотоком в жизненно важные органы и вызывать угрожающее жизни состояние. К широко известным неотложным состояниям, вызванным тромбами, относятся инсульты, возникающие при прекращении кровоснабжения головного мозга, или легочные эмболии, вызванные закупоркой в легких.Менее известной проблемой, которая может быть вызвана тромбом, является ишемия кишечника. Под этим термином скрывается ряд состояний, возникающих при снижении притока крови к кишечнику, рассказали специалисты Клиники Майо.По словам медиков, такая патология как ишемия подразумевает полную или частичную закупорку сосудов сгустками крови. Кишечная ишемия может поражать тонкую кишку, толстую кишку или и то, и другое. При этом из-за закупоренных в них сосудов снижается кровоток, что лишает клетки пищеварительной системы нужного количества кислорода. Такая ишемия кишечника является серьезным состоянием, способным вызывать боль и затруднять правильную работу тракта. В тяжелых случаях ткани кишечника из-за отсутствия кровоснабжения повреждаются уже необратимо.Тревожные признаки закупорки в брюшной полости могут включать:Людям, которые испытывают внезапную сильную боль в животе, клиника рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения в ногах могут говорить о венозной недостаточности.

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