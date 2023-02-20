Сгустки крови в брюшной полости могут вызвать ишемию кишечника – тревожные признаки

90 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-on-bed-keeping-hands-on-stomach-suffering-from-pain_4167097.htm#query=abdominal%20pain&position=39&from_view=search&track=ais
боль в животе

Если её не лечить, ишемия кишечника может привести к необратимому повреждению тканей кишечника и даже к смерти.

Самыми опасными для организма являются сгустки  крови, которые не растворяются естественным образом. Такие сгустки (тромбы) могут попасть с кровотоком в жизненно важные органы и вызывать угрожающее жизни состояние. К широко известным неотложным состояниям, вызванным тромбами, относятся инсульты, возникающие при прекращении кровоснабжения головного мозга, или легочные эмболии, вызванные закупоркой в легких.

Менее известной проблемой, которая может быть вызвана тромбом, является ишемия кишечника. Под этим термином скрывается ряд состояний, возникающих при снижении притока крови к кишечнику, рассказали специалисты Клиники Майо.

По словам медиков, такая патология как ишемия подразумевает полную или частичную закупорку сосудов сгустками крови. Кишечная ишемия может поражать тонкую кишку, толстую кишку или и то, и другое. При этом из-за закупоренных в них сосудов снижается кровоток, что лишает клетки пищеварительной системы нужного количества кислорода. Такая ишемия кишечника является серьезным состоянием, способным вызывать боль и затруднять правильную работу тракта. В тяжелых случаях ткани кишечника из-за отсутствия кровоснабжения повреждаются уже необратимо.

Симптомы тромба: 4 признака на руке - как можно скорее сообщите об этом врачу


Тревожные признаки закупорки в брюшной полости могут включать:
  • боль в животе
  • тошноту
  • вздутие
  • срочную потребность в опорожнении кишечника
  • частое и сильное опорожнение
  • кровь в стуле
  • спутанность сознания у пожилых людей.
Людям, которые испытывают внезапную сильную боль в животе, клиника рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Тромбы в брюшной полости говорят о скрытом раке


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения в ногах могут говорить о венозной недостаточности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Опасные сгустки крови: изменение речи может быть признаком тромба
Несколько симптомов опасного для жизни сгустка крови
6 симптомов возможного тромба
Теги : тромбы, кишечник, опасность для человека