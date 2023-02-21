Врач назвала собственные симптомы сердечного приступа - «ужасный рефлюкс»

139 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/415779/
Врач назвала собственные симптомы сердечного приступа - «ужасный рефлюкс»


Педиатр не осознавала, что у нее появились признаки сердечного приступа.


Мама двоих детей, которой сейчас 37 лет, сказала: «Я предположила, что плохо себя чувствую, потому что жизнь была сумасшедшей, и я мало спала». 

Джессика время от времени испытывала боль, которая иррадиировала от груди к горлу.  «Я просто думала, что у меня ужасный рефлюкс, потому что я была истощена и плохо ела».

В то время у Джессики был трехлетний и шестимесячный ребенок, и у нее были другие приоритеты, помимо ее здоровья.

Принимала антациды от периодических болей в груди, которые продолжались в течение недели, но когда она была на работе, она больше не могла игнорировать это. Ощущение изжоги началось снова, но затем боль стала настолько сильной, что она была бледной и потной, поэтому была вызвана скорая помощь.


Симптомы сердечного приступа: два скрытых предупреждающих знака - «не классическая раздавленная грудь»


"При тестировании на тропонин, белок, который возникает при повреждении сердца, результаты оказались положительными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.


Симптомы сердечного приступа:
  • Боль в груди — ощущение давления, тяжести, стеснения или сдавливания в груди
  • Боль в других частях тела — может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (обычно левой руке, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу
  • Чувство легкости или головокружения
  • Потоотделение
  • Одышка
  • Чувство тошноты (тошнота) или недомогание 
  • Непреодолимое чувство тревоги (похожее на паническую атаку)
  • Кашель или свистящее дыхание


Названы пять ключевых предупреждающих симптомов сердечного приступа


Сокрушительная боль в груди вернулась в больнице, а электрокардиограмма показала, что ее коронарная артерия была полностью заблокирована. Чтобы спасти ее сердечную мышцу от необратимого повреждения, врачам пришлось немедленно оперировать ее. Стент был помещен в коронарную артерию, чтобы открыть кровеносный сосуд, чтобы кровь могла попасть в сердце.



Ранее МедикФорум писал о напитка, полезных для почек.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Симптомы сердечного приступа: 3 общих признака, когда «необходимо немедленно звонить в скорую».
Медиками названы малоизвестные симптомы сердечного приступа
Сердечный приступ: как не спутать его симптомы с другими состояниями
Теги : советы врачей, симптомы сердечного приступа, инфаркт