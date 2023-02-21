Врач назвала собственные симптомы сердечного приступа - «ужасный рефлюкс»

"При тестировании на тропонин, белок, который возникает при повреждении сердца, результаты оказались положительными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

Боль в груди — ощущение давления, тяжести, стеснения или сдавливания в груди

Боль в других частях тела — может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (обычно левой руке, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу

Чувство легкости или головокружения

Потоотделение

Одышка

Чувство тошноты (тошнота) или недомогание

Непреодолимое чувство тревоги (похожее на паническую атаку)

Кашель или свистящее дыхание

Мама двоих детей, которой сейчас 37 лет, сказала:Джессика время от времени испытывала боль, которая иррадиировала от груди к горлу.В то время у Джессики был трехлетний и шестимесячный ребенок, и у нее были другие приоритеты, помимо ее здоровья.Принимала антациды от периодических болей в груди, которые продолжались в течение недели, но когда она была на работе, она больше не могла игнорировать это. Ощущение изжоги началось снова, но затем боль стала настолько сильной, что она была бледной и потной, поэтому была вызвана скорая помощь.Сокрушительная боль в груди вернулась в больнице, а электрокардиограмма показала, что ее коронарная артерия была полностью заблокирована. Чтобы спасти ее сердечную мышцу от необратимого повреждения, врачам пришлось немедленно оперировать ее. Стент был помещен в коронарную артерию, чтобы открыть кровеносный сосуд, чтобы кровь могла попасть в сердце.Ранее МедикФорум писал о напитка, полезных для почек.

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