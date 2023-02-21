Необычная усталость может быть одним из ранних признаков цирроза печени

«Усталость и слабость, которые ощущаются даже после достаточного отдыха», - сказал об этом медик.

Потеря аппетита, с которой связана и потеря веса.

Тошнота и рвота: по мере снижения функции печени они могут ощущаться интенсивнее.

Боль в животе и дискомфорт: поскольку поврежденная печень распухает, это может вызывать неприятные ощущения в верхней правой части живота.

Отек: при циррозе печени происходит накопление жидкости в ногах.

Цирроз печени является хроническим, прогрессирующим заболеванием, при котором здоровая ткань печени замещается рубцовой, способствуя ухудшению функций органа. Индийский врач Пурушоттам Вашиштха рассказал в интервью, что одной из основных причин цирроза печени является хроническое злоупотребление алкоголем, вызывающее повреждение и воспаление печени. Кроме того, воспалению печени и образованию рубцов, которые могут прогрессировать до цирроза, способствует заражение вирусами гепатита В или С.Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – еще одна возможная причина. Она характеризуется накоплением жира в печени, что со временем может привести к воспалению и образованию рубцов.Врач констатировал, что одним из ранних предупреждающих сигналов организма о циррозе является необычная усталость.Также он перечислил другие возможные ранние симптомы цирроза печени.Врач напомнил, что поддержание здорового веса и регулярные физические упражнения помогают улучшить функцию печени и предотвратить неалкогольную жировую болезнь органа – одну из причин цирроза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может произойти внезапная остановка сердца

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