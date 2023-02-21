Необычная усталость может быть одним из ранних признаков цирроза печени
Чувство усталости и слабости, которое не проходит даже после достаточного отдыха, является распространенным ранним симптомом цирроза печени.
Цирроз печени является хроническим, прогрессирующим заболеванием, при котором здоровая ткань печени замещается рубцовой, способствуя ухудшению функций органа. Индийский врач Пурушоттам Вашиштха рассказал в интервью, что одной из основных причин цирроза печени является хроническое злоупотребление алкоголем, вызывающее повреждение и воспаление печени. Кроме того, воспалению печени и образованию рубцов, которые могут прогрессировать до цирроза, способствует заражение вирусами гепатита В или С.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – еще одна возможная причина. Она характеризуется накоплением жира в печени, что со временем может привести к воспалению и образованию рубцов.
Врач констатировал, что одним из ранних предупреждающих сигналов организма о циррозе является необычная усталость.
«Усталость и слабость, которые ощущаются даже после достаточного отдыха», - сказал об этом медик.
Также он перечислил другие возможные ранние симптомы цирроза печени.
- Потеря аппетита, с которой связана и потеря веса.
- Тошнота и рвота: по мере снижения функции печени они могут ощущаться интенсивнее.
- Боль в животе и дискомфорт: поскольку поврежденная печень распухает, это может вызывать неприятные ощущения в верхней правой части живота.
- Отек: при циррозе печени происходит накопление жидкости в ногах.
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