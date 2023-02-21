Почему может произойти внезапная остановка сердца
У людей, страдающих ожирением, злоупотребляющих алкоголем или имеющих аритмию, риск внезапной остановки сердца значительно повышен.
Внезапная остановка сердца является медицинским состоянием, при котором сердце резко перестает биться. Эта аномалия связана с нарушением электрических импульсов. Сердце внезапно перестает качать кровь, из-за чего клетки не могут получать необходимый им кислород. Из-за недостатка снабжения клеток кислородом возникшее состояние может стать фатальным в течение нескольких минут.
Медицинские эксперты издания Times of India рассказали, что симптомы остановки сердца не всегда бывают одинаковыми, они могут варьироваться от человека к человеку.
«Наиболее частой причиной остановки сердца является острое сердечно-сосудистое нарушение. При этом человек теряет сознание, его пульс не прощупывается», - рассказали специалисты.
Кроме того, внезапная остановка сердца может сопровождаться следующими симптомами:
- Сильная боль в груди.
- Одышка.
- Чувство тошноты, рвота.
- Головокружение, падение.
- Внезапный коллапс.
- Отсутствие дыхания.
Другие причины включают наличие диабета, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и врожденных пороков сердца, а также изменения в структуре сердца из-за болезни или инфекции. Кроме того, риск остановки сердца повышают злоупотребление алкоголем, серьезные излишки веса, экстремальная физическая активность или потеря крови.
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