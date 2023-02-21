«Нереспираторныеми причинами сухого кашля могут быть остеофиты шейного отдела позвоночника, увеличенные лимфатические узлы, сердечная недостаточность, саркоидоз, узлы щитовидной железы», - добавила терапевт.

Кашель представляет собой внезапный спазматический выдох воздуха, который сопровождается характерным звуком. Это полезный для организма рефлекс, защищающий дыхательные пути от повреждений, а также способствующий удалению застоявшихся выделений. Сухой кашель характеризуется постоянным дискомфортом в области шеи и не сопровождается выделением мокроты.О том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за постоянным сухим кашлем, в беседе с «МедикФорум» рассказала врач-терапевт Тамара Ильинская.Это одна из наиболее частых причин такого кашля. В его случае секрет спускается по задней стенке глотки и раздражает кашлевые рецепторы.Инородные тела, пыль, дым, аллергены, проникая в организм, тоже провоцируют кашель без мокроты.Постоянный сухой кашель или покашливание может быть следствием появления узелков или полипов на голосовых связках, язвенных образований, а также доброкачественных и злокачественных опухолей гортани, гортаноглотки и трахеобронхиального дерева.. Возникновение сухого кашля бывает связано с тревожностью и другими расстройствами психики, нервно-мышечными нарушениями, дегенеративными патологиями: например, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом.Гастроэзофагеальный рефлюкс, дивертикулы, обструктивные поражения пищевода также вызывают кашель непосредственно или после раздражения гортани.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы сердечных нарушений могут возникать из-за проблем с щитовидной железой.

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