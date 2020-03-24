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Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома нового коронавируса

врач

Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура являются основными симптомами коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.


«Два симптома – это температура и сухой кашель с тяжелым дыханием, абсолютно тяжелым. Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать», - сказала она на телеканале «Россия 24».


Она добавила, что другие легкие симптомы, если вы не были на зараженной территории, не должны вызывать тревогу. Вуйнович отметила, что насморк, например, при COVID-19 присутствует очень редко.

Теги : ВОЗ, коронавирус, симптомы
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